Buy & Hold quiere llevar sus fondos a Luxemburgo en el próximo año

Víctor Blanco Moro Madrid

La gestora valenciana recibió el año pasado el pasaporte europeo para operar en Luxemburgo, y explica que su intención es que los tres fondos que comercializa actualmente estén disponibles en el país europeo en los próximos meses. "El 90% de los bancos no distribuyen producto español", se lamenta Julián Pascual, presidente y fundador de la gestora.

La arquitectura abierta no funciona entre los bancos y las gestoras españolas. "Los sistemas informáticos de un banco español no permiten la venta de un fondo español que no sea del propio banco", explica Pascual, algo que está forzando a la gestora Buy&Hold a llevarse sus productos a Luxemburgo, donde pretenden empezar a comercializar sus tres vehículos en los próximos meses. "Los sistemas de los bancos sí permiten la venta de un fondo luxemburgués; la arquitectura abierta va por ahí", señala Pascual.

El proceso, que dio sus primeros pasos el año pasado, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio oficialmente el alta a la gestora para poder operar en el país, no es sencillo. "Es muy costoso en términos de tiempo y dinero, si quieres tener tu la gestión y no depender de terceros", explica Rafael Valera, CEO y gestor de la compañía.

La gestora, que pretende montar tres fondos luxemburgueses con la misma filosofía de inversión que los tres productos que comercializa en España, todavía no ha decidido decidir si mantendrá los fondos españoles una vez tengan disponibles los luxemburgueses. "Depende de muchas variables, y tendremos que decidir más adelante", explica Pascual. La gestora tendrá que valorar las ventajas y los inconvenientes que esto puede tener. "Puede tener sentido mantenerlos, pero también hay algunas desventajas, al tener que hacer gestiones por duplicado", explica el presidente de la compañía.

Seguirá devolviendo las comisiones

Buy & Hold anunció en 2017 que no cobraría las comisiones de sus fondos, si estos no ganaban dinero. La compañía estableció un horizonte temporal de 18 meses para su vehículo de renta fija, y una vez ha terminado, ahora anuncian que mantendrán esa política, ampliando, eso sí, el horizonte temporal hasta los 2 años.

"En el contexto actual de mercado", en el que la renta fija, en general, a lo largo de todo el mundo, está en una situación nunca antes vista, con una cantidad ingente de títulos que ofrecen rentabilidades negativas, incluso entre aquellos que no alcanzan el grado de inversión, "hemos considerado que necesitamos más tiempo para tener la convicción de ganar dinero".

Se beneficiarán de estas condiciones aquellos partícipes que entren antes del 31 de diciembre de 2019, y que lleven a cabo una inversión mínima de 5.000 euros.

Cortos en deuda alemana, con la vista en la española

Buy & Hold apuesta por la filosofía value, y en la renta fija, en su opinión, esto se traduce en evitar la inversión en títulos con rentabilidades negativas. Es más, la gestora ha cerrado su posición en bonos alemanes a 5 años y ha incrementado la que mantiene, en corto, en bonos alemanes a 10 años. Valera ve "una burbuja enorme en los bonos de gobierno" y no entiende que se llegue a "pagar por prestar deuda".

Además, avisan de que "en cuanto se ponga en negativo la deuda española, que lo hará, nos pondremos cortos. No tenemos duda", explican los gestores. Para ellos, España no escapa de los problemas económicos, e identifican el mayor riesgo de España en la sostenibilidad de las pensiones, y avisan de que cuando el país se quiera dar cuenta del problema, el mercado reaccionará.