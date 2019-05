Buy & Hold: "Si el BCE no mira por los accionistas de la banca, pocos van a querer invertir"

Víctor Blanco Moro Madrid

Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, habla sobre las decisiones que debería tomar el Banco Central Europeo (BCE), que se reúne la semana que viene, para 'echar un capote' a la banca del Viejo Continente, que está sufriendo los bajos tipos de interés.

¿Qué espera del BCE en la reunión de la semana que viene?

No sé qué es lo que hará, pero sí creo que debe hacer algo para ayudar a la banca. Al final, el negocio bancario es un negocio totalmente global. Competimos en Europa con la banca americana, y esta tiene una ventaja: tiene los tipos en positivo. Además de que tienen una mayor concentración bancaria y por otro tienen una regulación más liviana. Esto hace que los roes de los bancos americanos sean de dos dígitos. Los de Europa tienen como objetivo llegar ahí, pero pocos bancos están en esos niveles. Eso es muy dañino para atraer capital a estos negocios. Al final el Banco Central Europeo no sólo tiene que mirar por la solvencia, que también, si no también por la rentabilidad de los accionistas. Si no poca gente va a querer invertir en ese negocio. También es verdad que las tensiones inflacionistas en Europa en particular son muy livianas, pero como mínimo que no les castigue por tener el dinero aparcado. La facilidad de depósito es lo más inmediato que debiera tocar.

Con algunos bonos europeos en mínimos de rentabilidad, ¿cree que profundizará más, si el mensaje de Draghi acaba siendo claramente dovish?

La rentabilidad de los bonos en negativo es algo que no comprendo. Lo que tengo claro es un tema: la inflación es positiva, los tipos son negativos y aquellas personas que invierten en estos bonos con rentabilidad negativa, tienen tipo de interés real aún más negativo. Hablamos del 10 años alemán en tipo de interés real en el área del -1%. la rentabilidad negativa la hemos visto por primera vez en los últimos 2 / 3 años. Históricamente esto no había pasado nunca.

El BCE pide reformas estructurales pero ahora parece que vamos al revés, con Italia volviendo presionar para aumentar el déficit. Si los gobiernos no reducen los altos niveles de endeudamiento. ¿Cree que el BCE sería incapaz de subir tipos en la situación actual, si el IPC tocase el 2%?

Si la inflación sube, los tipos se subirán, porque es el mandato del BCE. Los gobiernos que no reduzcan su deuda tendrán un problema. Lo hemos visto en el año 2011 y 2012.

¿Por eso Italia está dando lo mismo casi que Grecia, sin haber estado Grecia en el 'QE'?

Grecia ha hecho los deberes. Y suena que cambie el gobierno. El día que convocaron elecciones la deuda griega ha tenido un rally. Son personas que conocen el impacto de la deuda. Lo han vivido.

¿Estaban invertidos en Grecia?

Si.

¿Cree que en los niveles actuales, con elecciones en Grecia, es interesante comprar?

Es un país muy endeudado, pero que ha hecho los deberes. Igual que lo hicimos en su día con Portugal, y pensamos que el mercado iba a reconocer el trabajo de los portugueses, pasa ahora con Grecia. Lo que el mercado te compra es una senda, no lo que hagas hoy. Eso es una trayectoria. Portugal y Grecia la tienen, e Italia también, pero en otra dirección.

¿Y la de España?

De los grandes es el que más crece con diferencia. Ha pasado de ser un país que no exportaba a un país exportador, y que ha hecho unas reformas, como la laboral. Y también hemos tenido récord de turismo, una industria que pesa mucho en el PIB año tras año. Entonces, en el lado de la deuda, es verdad que no se ha hecho tanto, pero sí en el lado del crecimiento. Pero es una asignatura pendiente, el del recorte de la deuda.

Recomiende un libro a los lectores que pueda ayudarles como inversores.

Cualquier libro de Peter Lynch.