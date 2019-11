La fuerte demanda blinda la fortaleza del dólar pese a las rebajas de tipos de la Fed

El billete verde mantiene su poderío incluso después de que la Reserva Federal haya implementado tres recortes de tipos de interés desde el pasado julio reduciendo así el precio del dinero en 75 puntos básicos. Tampoco parecen pesar las preocupaciones sobre el doble déficit que caracteriza a la economía estadounidense.

Según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés) la razón que sigue apoyando la fortaleza del dólar estadounidense están en la fuerte demanda fuera del país, especialmente entre los mercados emergentes, donde la deuda denominada en esta divisa casi se triplica desde los 2,8 billones de dólares en 2009 hasta los 6,1 billones de dólares registrados a mediados de este año.

Los principales contribuyentes de esta demanda han sido las empresas no financieras de país emergentes, donde la deuda en dólares se ha más que duplicado desde 2009, hasta los 2,9 billones dólares. Por su parte, el sector financiero emergente ha visto como el apalancamiento en el billete verde ha aumentado de 1,4 billones de dólares a 2,3 billones de dólares en la última década.

No obstante, el desarrollo de un mercado de bonos soberanos en moneda local ha hecho que los gobiernos de los países emergentes sólo hayan incrementado su deuda "dolarizada" en alrededor de 400.000 millones de dólares desde 2009.

Dicho esto, la demanda extranjera de dólares no se ha limitado a los mercados emergentes. Según las estimaciones del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), la deuda en dólares incurrida por prestatarios no bancarios en mercados desarrollados, sin contar con EEUU, ha crecido en un 80% desde 2009 a un nuevo récord de más de 8 billones de dólares hasta el segundo trimestre 2019.

Los pasivos en dólares de los bancos no estadounidenses han aumentado constantemente desde la crisis, aunque a un ritmo más lento que en los años previos a la hecatombe de las subprime. Según el IIF, los bancos japoneses, chinos y canadienses representan la mayor parte del aumento, ya que su apalancamiento en dólares ha pasado de menos de 10 billones en 2009 a más de 13,5 billones de dólares en la actualidad.

Durante la jornada del lunes, el Índice Dólar cayó hasta los 97,68 desde el cierre de 98 el pasado viernes después de darse a conocer como el presidente de EEUU, Donald Trump, mantuvo un encuentro con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En un comunicado, la Fed señaló como el mensaje trasladado por Powell a Trump fue consistente con lo ya informado al Congreso la semana pasada. El máximo funcionario del banco centra del país, no se manifestó sobre sus expectativas de política monetaria a futuro, excepto para enfatizar que dependería de los datos, como lo ha hecho en el pasado.

Just finished a very good & cordial meeting at the White House with Jay Powell of the Federal Reserve. Everything was discussed including interest rates, negative interest, low inflation, easing, Dollar strength & its effect on manufacturing, trade with China, E.U. & others, etc.