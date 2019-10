Educación, ahorro ligado al consumo y un sistema de adhesión automática, ideas para mejorar las pensiones

Víctor Blanco Moro Madrid

Las pensiones son uno de los temas económicos más de actualidad en nuestro país. Los expertos llevan ya años avisando de la necesidad de tomar medidas para asegurar las pensiones del futuro, ante el reto demográfico que encara el sistema en los próximos años. Los expertos que ha reunido Caser Seguros en un debate han ofrecido algunas soluciones, pensadas para garantizar las pensiones del futuro.

Caser ha reunido a Elisa Ricón, directora general de Inverco, José Luis Oros, CEO de Pensumo, Ana Palomares, Periodista en Funds People, Mercedes Azpiroz, directora de relaciones con inversores de Magallanes y Rubén Puga, director de banca personal de Triodos Bank, en un encuentro moderado por Eva Valero, directora del observatorio de pensiones de Caser.

En el debate se ha planteado la necesidad de implementar un sistema de adhesión automática como el que ha adoptado Reino Unido, que también podría ser complementado con otro de ahorro ligado al consumo. Todo, eso sí, en un contexto de mejora de la educación financiera, en general, son algunas de las claves que destacan los expertos.

Sobre este último punto, los expertos han coincidido en la necesidad de hacer más esfuerzos para mejorar la educación financiera de los ciudadanos: "Queda mucho por hacer", explicó Elisa Ricón; "hay gente que todavía no conoce conceptos económicos sencillos, como la diversificación o la inflación. Pero en el sector financiero creo que no queda casi nadie que no hayan tomado iniciativas, y todas dan sus frutos", señaló. Mercedes Azpiroz, por su parte, destacó cómo "seria bueno que formase parte del programa educativo, que se ofreciese esta educación en el colegio desde muy pequeños", explicó, ya que "la pensión pública va a ser insuficiente".

Para Rubén Puga, la clave es ser consciente y "hacer un uso responsable del dinero". Ana Palomares hace hincapié en el problema que enfrentan las generaciones más jóvenes: "Se debe diferenciar entre estos dos bloques: quienes están ahora más cerca de recibir su pensión, que en muchos casos tienen las necesidades más cubiertas, y los jóvenes, que en muchos casos pagan alquileres desorbitados y no van a tener una pensión al mismo nivel", explicó.

Elis Ricón coincide con Palomares en la necesidad de diferenciar los distintos perfiles, y va algo más allá. "Se incluye en un bloque a todo el mundo mayor de 65 años, es un componente demasiado general. ¿Porqué se hace de forma tan automática? Hay que diferenciar y ser más flexible, y evitar normas muy cuadriculadas", explicó. José Luis Oros planteaba, en el mismo sentido, que "una vida más longeva no tiene porqué suponer una jubilación más longeva. Todo ha cambiado: la tecnología, la salud... nos permiten hacer cosas durante más tiempo" señaló.

Complementos para la pensión pública

En el coloquio hubo dos propuestas sobre las que se centró especialmente el debate. El primero de ellos es plantear un sistema de adhesión automática, como el que está funcionando en Reino Unido. "Ante la pensión tan plana que veían, se puso en marcha el sistema por el cual todos los trabajadores entran en un plan de empleo, y sólo se dan de baja si quieren. En un principio se estimó que entre el 35 y el 40% de los trabajadores se daría de baja, y sólo lo está haciendo el 8%", señaló Elisa Ricón, quien incidió que "España no ha hecho sus deberes en este sentido". Para Ana Palomares, "poner el ahorro para la jubilación como una factura mensual es una buena práctica".

De forma similar, y como complemento a la pensión pública, José Luis Oros quiso destacar el planteamiento de "un sistema complementario de pensiones por ahorro", que puede estar ligado al consumo, o a otras prácticas. "Hay países en los que dan vales de descuento por reciclar. Es una idea. Puede parecer poco, que te paguen 2 o 3 céntimos, pero a la larga puede ser significativo", explicó.

Inversión responsable

De cara acercarse a los más jóvenes, los expertos coincidieron en el interés que puede tener la inversión socialmente responsable, que también es positiva por el impacto que puede tener en la sociedad. "Hay que preocuparse de la rentabilidad, pero también en el impacto de una inversión en la sociedad", explicó Rubén Puga, para quien es clave que haya un aumento de la transparencia. "Si explicas qué hay detrás de tu producto, qué es lo que se puede hacer con tu dinero, eso facilitará la labor", señaló.

Para Ana Palomares, esto ofrecerá "una ventaja añadida", pero insiste en la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre. Hay que explicar las cosas muy bien, y evitar el ecopostureo", explicó. En cualquier caso, Elisa Ricón destacó que "se espera un aumento de la demande de este tipo de productos".