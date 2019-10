"La política del BCE no hará que la economía crezca más, mantiene a las empresas zombies y esto estancará el crecimiento"

Tras la última intervención del Banco Central Europeo, en opinión de Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, está claro que "los tipos van a seguir bajos o negativos en Europa durante un periodo larguísimo de tiempo". Además, advierte de que las políticas de los bancos centrales pueden mantener vivas a las empresas zombies, lo que llevará a "un estancamiento del crecimiento económico"

Tras 9 meses en los que se han logrado fuertes ganancias en casi todos los activos, ¿qué se puede esperar de cara a los últimos 3 meses del año?

Dependerá mucho de las variables que hay ahora sobre la mesa. Si hay un acuerdo sobre el Brexit o se aplazase hasta enero Quizás el punto clave sería que se llegase a algún acuerdo, aunque sea parcial, entre Estados Unidos y China y se relajase la tensión comercial. Eso podría dar cierto aire a las bolsas europeas.

Probablemente si al inicio del año se le pregunta al inversor si firmaría los retornos actuales para todo el año cualquiera hubiese firmado

Sí, pero el hecho de que el Ibex esté sensiblemente por debajo de la bolsa europea hace que la opinión generalizada sea que las bolsas no han subido mucho. Además, en los últimos 12 meses hay fondos muy importantes que tienen caídas fuertes. Ha habido una subida muy importante, pero no hay esa percepción.

Dentro de un mes Lagarde sustituirá a Mario Draghi, ¿qué panorama puede encontrarse?

Yo creo que en el mensaje de los bancos centrales lo que ha cambiado es que está clarísimo que los tipos van a seguir bajos o negativos en Europa durante un periodo larguísimo de tiempo. Y lo que está claro es que las desavenencias dentro del banco central cada vez son más notables y eso va a dificultar que Lagarde haga más cosas. Dicho esto, Draghi ha dejado una impronta. Porque tomó la medida de comprar 20.000 millones la mes en bonos sin fecha de caducidad y eso es absolutamente novedoso. Tiene muchas implicaciones porque lo que quiere decir es que para quitar esa medida necesitas la mayoría del Consejo de Gobierno. Y no es lo mismo tomar una medida nueva que ampliar la que ya tienes.

Las baja rentabilidad de la deuda hace que el diferencial entre el coste de la misma y el coste del capital sea histórica, ¿puede provocar esto que las bolsas vayan perdiendo cada vez más importancia?

Creo que hay que distinguir las grandes empresas de las medianas y las pequeñas. Las primeras ya estamos viendo que lo que hacen es acudir a los mercados a financiarse a tipos históricamente bajos y, además, están ampliando los plazos. Eso no quiere decir que puedan endeudarse hasta el infinito, pero lo que van a hacer es reducir significativamente sus costes financieros. De hecho, según los últimos datos del Banco de España, los préstamos bancarios a las empresas están cayendo. Si el BCE va a comprar bonos con triple B por debajo del -0,5% eso implica que estas empresas pueden vivir prácticamente gratis. No cabe duda de que el coste del capital es mucho más elevado que el de la deuda, pero es no implica que sea totalmente sustituible.

¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que haya empresas que se sigan sosteniendo cuando en un entorno de tipos normalizados probablemente no lo harían?

La política del BCE" a lo que lleva es a que la banca pueda pedir prestado al BCE y que, si aumenta el crédito, recibe un 0,5%, por lo que realmente la banca a empresas estables les podría prestar al 0%. Y puede seguir manteniendo vivas a empresas zombies. Si estas siguen existiendo y cada vez esto va a más llevará a un estancamiento del crecimiento económico, ya que las empresas que podrían invertir no lo hacen al tener una competencia zombie.

¿Se va a poder normalizar la situación de tipos en algún momento?

Creo que existe un consenso claro en que la política de los bancos centrales no va a conseguir que la economía crezca más. Al menos esa política por si sola. Y cuanto más tiempo transcurre con los tipos en este nivel más difícil va a ser la normalización. Al final es una cronificación de la situación.