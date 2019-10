Ibercaja descarta salir a bolsa este año por los bajos tipos de interés y la situación política

Ibercaja ha descartado salir a bolsa este año ante la perspectiva de que los tipos de interés se mantengan en niveles muy bajos durante un tiempo prolongado en la zona del euro y por la incertidumbre política en España, ha informado este martes EFE Dow Jones, que cita a una fuente cercana al proceso.

"Las condiciones del mercado no son las más adecuadas", lo que "obligaría a un sacrificio de precio importante", ha señalado la fuente. El escenario de tipos de interés es "clave" para fijar la valoración de la entidad, ha apuntado la fuente, ya que repercute directamente en los ingresos futuros del sector bancario. Además, ha destacado que todavía no hay un Gobierno formado en España, a la espera de la celebración de nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. "La inversión internacional no viene con la misma alegría", ha comentado.

Ibercaja contemplaba hasta ahora la posibilidad de abordar la operación después del verano, probablemente en noviembre, un momento que suponía una "ventana de oportunidad", ya que, según la fuente, el mercado suele estar más receptivo a este tipo de transacciones al no coincidir con las vacaciones estivales ni con las de Navidad, fechas en las que los grandes inversores están más pendientes del cierre del trimestre o del ejercicio.

Sin folleto

Sin embargo, para que la operación se concretara el mes que viene, el folleto debería haber sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a mediados de septiembre para que diera tiempo a realizar el roadshow, una gira por distintas plazas financieras internacionales para calibrar el interés del mercado, ha añadido la fuente. Por ahora, ni se ha preparado ese documento ni el banco ha empezado a reunirse con inversores institucionales para convencerles del atractivo de la operación, ha explicado.

Lo que sí ha habido, según la fuente citada, es una toma de contacto con fondos de inversión para explicarles la marcha de la entidad, pero al margen de su debut bursátil. En estos momentos, la entidad espera "a ver si entra un rayo de luz para ejecutar la operación", ha indicado la fuente. Si en 2020 España cuenta con un Gobierno y la actual desaceleración de la economía no se convierte en una crisis, la salida a bolsa podría realizarse, ha añadido.

Ibercaja pretende colocar el 40% de su capital en su salida a bolsa, en una transacción en la que JPMorgan y Morgan Stanley son coordinadores de la operación, UBS y Bank of America actúan como colocadores y Rothschild es el asesor financiero.