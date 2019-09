El Ibex 35 se aferra al soporte de los 9.000 puntos con la mirada en la Reserva Federal de EEUU

Leves subidas en las bolsas europeas en una jornada clave para los mercados: la esperada reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed). El Ibex 35, por su parte, se mueve con sigilo y se aferra al soporte de los 9.000 puntos, cuya cesión pondría en serios aprietos la continuidad del rebote de las últimas semanas.

Los expertos de Ecotrader alertan que la pérdida de este soporte pondría sobre la mesa el comienzo de una corrección, que es la que también recomiendan esperar antes de comprar renta variable española. "Sin que no se forme una corrección no somos partidarios de movernos en demasía operativamente hablando, máxime cuando el resto de índices europeos y estadounidenses tienen por delante importantes resistencias que por el momento no son capaces de superar", detallan los citados analistas.

Así las cosas, durante la jornada no se esperan grandes cambios en las bolsas a la espera de la decisión de tipos de la Fed, que se conocerá con los mercados del Viejo Continente ya cerrados. Y es que, si bien no hay excesivo temor a que el banco central estadounidense no cumpla con las expectativas del mercado de que baje las tasas nuevamente en 25 puntos básicos (ahora están en el rango entre el 2-2,25%), sí lo hay de que se muestre menos dispuesta a hacerlo en el futuro.

Los expertos de Link Análisis recuerdan que en el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) hay bastante desavenencias, con algunos miembros como el presidente de la Reserva Federal de Boston, Rosengren, y las presidentas de la de Kansas, George, y de la de Cleveland, Mester, mostrándose en contra de adoptar una política monetaria más acomodaticia ya que consideran que los datos macro siguen mostrando un crecimiento económico sólido, en línea o por encima de su potencial, que la inflación está repuntando ligeramente y que se aprecia cierta recuperación en los índices de confianza de los consumidores, los cuales continúan a niveles históricamente altos, apoyados en la fortaleza del mercado laboral.

Existe, por tanto, dicen estos analistas, la posibilidad de que la Fed defraude y no dé por segura una tercera bajada de tipos en 2019, movimiento que los inversores ya han descontado. Además, también es factible que el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su comparecencia ante la prensa tras la reunión se muestre más prudente de lo esperado en relación a la posible actuación del banco central en 2020 en materia de tipos de interés.

"En ese sentido, señalar que habrá que analizar en detalle el diagrama de puntos en el que los miembros del FOMC plasman sus expectativas de tipos de interés para ver si éstas coinciden o no con lo que esperan los mercados", apuntan desde Link Análisis.

En el plano empresarial, los inversores estudian la operación anunciada por Telefónica tras comprar a Prosegur el 50% de su negocio de alarmas en España por 300 millones de euros. La operación podría pagarse "en todo o en parte, en acciones propias en autocartera", pasando Prosegur -que se dispara cerca de un 10% en bolsa- a ser accionista de Telefónica (teniendo en cuenta los precios actuales, la firma de seguridad pasaría a tener un 0,8% de la operadora).