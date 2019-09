Imantia: "No descartamos que el bono español entre en negativo, pero las probabilidades han bajado"

Víctor Blanco Moro Madrid

Enrqiue Lluva, subdirector de renta fija en Imantia, charla con elEconomista y explica sus perspectivas para la deuda tras la última reunión del Banco Central Europeo (BCE). Según él, los nuevos tramos para la facilidad de depósito que se cobra a la banca son una de las claves que explican las ventas que se están produciendo en bonos europeos en los últimos dos días.

La renta fija lleva un mes de septiembre en el que parece que la burbuja se está desinflando un poco. Tras la reunión del BCE de ayer no ha habido una gran reacción alcista. ¿Cree que estamos ante el inicio de una corrección que puede ir más allá?

Ayer se produjo el viejo acerbo popular, que en ocasiones es tan válido, de comprar con el rumor y vender con la noticia. No creemos que Draghi haya decepcionado, es que las curvas se tienen que ajustar. Ayer aparece un nuevo jugador en la baraja de formación de precios que es el sistema a tramos de la facilidad depósito. El nivel según nuestros cálculos, aproximadamente la mitad del exceso de reserva que dejan los bancos europeos al BCE, van a pasar del -0,50% al 0%.

Frente a la posibilidad que existía en el mercado de que fuese un coste para los bancos el mantener excesos de reserva sen el BCE del -0,50%, de repente se ha convertido de manera fáctica en -0,25%. Creemos que casi 600.000 millones la mitad de la reserva se pueden acoger a esta nueva remuneración del 0%.

Eso, automáticamente hace que el precio de los activos a muy corto plazo se depreciasen ayer, y así vimos un movimiento en todas las curvas, desde el 2 años alemán, 2 años italiano, subieron entre 10 y 12 puntos básicos. Cuando tu coste de dinero está al -0,25%, frente al -0,50%, ¿Tienes mucho incentivo en comprar alemán al -0,50%? Lo normal e que se reduzca eso. Sin cambiar nada. Es una cuestión técnica.

La reacción que tuvo ayer el mercado teniendo en cuenta las medidas adoptadas, nos parece tremendamente lógica.

¿Crees que llegaremos a ver el bono español en negativo?

No descarto que entre en negativo, pero las probabilidades han bajado. Con las cantidades que se van a comprar, los números nos dicen que el BCE nos financia el exceso de déficit en España. A España le comprará exactamente lo que necesita emitir el año que viene. Podríamos, en un escenario de desaceleración económica en Europa, ver tires negativas en el bono español a 10 años, pero las probabilidades son menores tras las medidas de ayer del BCE.

¿Nos puedes decir algunos bonos que hayas comprado o estás pensando en comprar que creas que ofrece una buena ratio rentabilidad riesgo?

Ayer tuvieron un mal comportamiento los bonos del inmobiliario Europeo. Y me parece que no tiene lógica. Las empresas comparables a nuestro Merlín en Europa, ayer tuvieron un castigo inmerecido. El que el BCE dijese que va a tardar mucho en subir tipos de interés, para una inmobiliaria es una maravilla, y sin embargo ayer se comportaron mal. Eso no lo entiendo. Merlín, Blackstone, hasta la Hammerson inglesa que encima está muy castigada por la probabilidad de Brexit. Pues ese tipo de compañías me puede valer la canasta. Por el castigo injustificado, desde nuestro punto de vista que han sufrido.