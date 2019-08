El final de Conte aleja al euro de los mínimos de Le Pen

Si se toma el mercado de divisas como indicador de las incertidumbres políticas, la cotización del euro este martes demuestra dos cosas: el temor que surge entre los inversores por la sempiterna crisis de gobernabilidad de Italia y su traslado al conjunto del club comunitario, pero también el mayor rechazo que existe hacia el líder ultraderechista Matteo Salvini.

La moneda común llegó a hacer suelo anual durante la sesión en los 1,066 dólares, mínimo no visto desde mayo de 2017, situando el nivel de riesgo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia que enfrentaron a Emmanuel Macron con la también ultraderechista y antieuropeísta Marine Le Pen. Después, la lectura de la dimisión del ex primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se hizo en positivo: como un sacrificio para alejar a Salvini, hasta ahora ministro de Interior, del poder. Y el euro llegó a a recuperar los 1,1096 dólares, moviéndose en el mismo sentido que tras la victoria de Macron.

Parece difícil que en estos momentos se pueda esperar un rally de la divisa comunitaria como el de entonces, que le llevó a conquistar máximos de los últimos 4 años sobre los 1,25 dólares. Primero, porque la incertidumbre en Italia no está resuelta. Segundo y más importante, porque la fortaleza del dólar emerge en cada conato de la guerra comercial en contra de las exigencias del presidente de EEUU, Donald Trump, que este lunes volvió a clamar en Twitter por una política monetaria más flexible por parte de la Fed que amortigüe la desaceleración del crecimiento y por un billete verde más débil que no difumine el impacto de los aranceles a las importaciones de China.

Our Economy is very strong, despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed, but the Democrats are trying to "will" the Economy to be bad for purposes of the 2020 Election. Very Selfish! Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world...