La sensibilidad de ArcelorMittal al ciclo económico golpea a la acción con su mayor caída del año

El recrudecimiento de la tensión entre los gobiernos de China y Estados Unidos a causa de la escalada de aranceles comerciales y la devaluación del yuan ha llevado al límite a toda la economía mundial; y en un sector tan unido al desarrollo de la economía, como es del de los recursos básicos, del que forma parte ArcelorMittal, el terremoto comercial está pasando factura a la estimación de beneficios y ahora, también, a su cotización en bolsa.

Los títulos de ArcelorMittal en el mercado español se han hundido alrededor de un 8% en el parqué en la sesión de este miércoles. Es la mayor caída diaria que ha experimentado la compañía siderúrgica en 2019, el mayor de los seísmos hasta la fecha, que ha llegado después de los temblores de los últimos días: la acción se desplomó un 6,9% el 9 de agosto y un 6,6% el pasado 2 de agosto. En total, en la primera quincena de agosto, el valor pierde en torno a un 21%.

De este modo, la acción cotiza en el nivel de los 11,5 euros, que es el más bajo visto desde febrero de 2016, cuando registró los 6,09 euros. Si agosto está siendo un mes malo, julio no se quedó atrás: fue el tercer peor mes en el año para la acción de ArcelorMittal, aunque mayo fue el peor con un descenso del 31%.

A día de hoy, se espera que el beneficio bruto (ebitda) disminuirá un 21% entre 2018 y 2021

"La cesión de los 17,50/17 euros abrió la puerta a una aceleración de las caídas", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "Ha alcanzado una zona de soporte teórico en las proximidades de los mínimos de 2016 que podría poner al menos freno temporal a las caídas", sugiere el experto, quien señala que "de una forma agresiva podría ser una opción de compra si la presión alcista consigue superar el hueco bajista abierto desde los 13,35 euros con stop bajo los 11,20 euros".

Por el momento, la acción cuenta con un potencial alcista del 83%, lo que podría elevar el precio objetivo hasta los 21,08 euros en los próximos doce meses.

2019 está siendo un año difícil para los metales

El sector de los recursos básicos es el tercero más bajista del año de todos los sectores que componen el Stoxx 600, el índice que recoge a las empresas con mayor capitalización bursátil de Europa. Pierde algo más de un 3% a fecha de este miércoles; la industria de las telecomunicaciones pierde un 5,2% y los bancos se dejan un 11,5%.

A pesar de la alteración en las previsiones de ganancias y de las caídas en bolsa recientes, lo cierto es que la recomendación de compra que recibe del consenso de mercado que recoge FactSet ha permanecido estable desde abril, y no se aprecia ningún cambio esta semana. Un 75% de los 24 analistas que siguen a la firma aconseja adquirir sus títulos frente al 80% sobre 25 expertos que lo hacían a comienzos del año.

Donde aparecen los cambios significativos es en la estimación de beneficios. A día de hoy, se espera que el beneficio bruto (ebitda) disminuirá un 21% entre 2018 y 2021, año este último en que se anotaría 6.888 millones de euros. No obstante, a finales de 2018 se preveía tan sólo una caída del ebitda del 6,5% para el mismo periodo, manteniendo un beneficio bruto cercano a los 8.200 millones de euros en 2021.

El consenso de mercado muestra que los analistas han revisado a la baja sus expectativas y tanto las cifras actuales como las previsiones de finales del pasado ejercicio quedan muy lejos de los 8.700 millones de 2018 y aún más de los 12.700 millones que declaró la compañía en 2008.

Un valor atractivo por lo barato que está sobre sus comparables

ArcelorMittal, cuyas ventas en Estados Unidos representaban un 21% del total en diciembre de 2018 (Europa suponía un 48%), recibe la cuarta mejor recomendación del sector de los recursos básicos, del que también forma parte AngloAmerican, Tenaris y Glencore, entre las 24 compañías con una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones de euros.

Uno de los atractivos de ArcelorMitall tras la rebaja de estimaciones de ganancias y las caídas en bolsa es que se compra más baratas que la mayoría de sus comparables. Los beneficios de la firma con sede en Luxemburgo cuentan con un PER (veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción) de 8,5 veces frente a las 23,8 veces de la media del sector. Tiene el quinto multiplicador de beneficios más bajo.

"Los mercados continúan expuestos a reaccionar de manera volátil en el corto plazo si las negociaciones entre ambos países no progresan favorablemente"

Y todo esto sucede a pesar de los intentos de Estados Unidos por rebajar la tensión comercial, a pocos meses de la campaña de Navidad y a casi un año vista de las elecciones presidenciales. "La percepción de riesgo en los mercados financieros se reduce sustancialmente, con expectativas de que ambos países se aproximen a una normalización de las relaciones", explica Olivia Álvarez, analista de Monex Europe.

No obstante, la experta matiza que "este acercamiento podría ser meramente operativo y no necesariamente un cambio radical en el curso de las negociaciones", con lo que "los mercados continúan expuestos a reaccionar de manera volátil en el corto plazo si las negociaciones entre ambos países no progresan favorablemente". Algo que no se prevé que suceda hasta después de las elecciones estadounidenses.