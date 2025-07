Atresmedia compra Last Lap y crea el mayor grupo de eventos y marketing experiencial de España

Atresmedia ha anunciado la adquisición mayoritaria de Last Lap, una de las agencias más consolidadas del sector de los eventos y el marketing experiencial en España. La operación, de carácter estratégico, refuerza la apuesta del grupo por la diversificación de ingresos y tras la integración con Atresmedia Eventos se convertirá en el principal operador del país en este segmento.

Con esta unión nace el mayor grupo de marketing experiencial y eventos en España, al combinar la capacidad organizativa, la creatividad y el alcance mediático de ambas compañías. En total, Atresmedia Eventos y Last Lap organizan más de 1.000 eventos anuales y alcanzan una comunidad de más de cinco millones de personas. La nueva unidad prevé una facturación cercana a los 50 millones de euros anuales.

La operación también implica la continuidad del equipo directivo actual de Last Lap, encabezado por su CEO, Jesús Rodríguez, quien ha calificado la integración como "la unión más estratégica y complementaria posible en el sector". Rodríguez ha destacado que "con el líder de la comunicación en España y el talento de Last Lap, nace un gigante en la organización de eventos que va a ofrecer propuestas globales no vistas anteriormente".

Desde Atresmedia, el director general de Atresmedia Publicidad, José Miguel García Gasco, ha subrayado que esta adquisición "posiciona a la compañía como líder en eventos y marketing experiencial" y amplía su capacidad para ofrecer soluciones diferenciales a las marcas.

La propuesta resultante es una oferta integral 360 grados, que va desde la notoriedad mediática hasta la activación directa y emocional con el consumidor a través de eventos físicos, lo que permite conectar con las audiencias en múltiples puntos de contacto, dentro y fuera de la pantalla.

Una oferta consolidada y complementaria

Last Lap cuenta con más de tres décadas de experiencia en la organización de eventos para marcas, especialmente en sectores como el motor, el deporte, el gaming o las convenciones personalizadas. Su integración potencia la actividad de Atresmedia Eventos, que se ha especializado en running, espectáculos, cultura popular, influencers o branded content social.

Entre los principales activos de la nueva unidad destacan eventos consolidados como la San Silvestre Vallecana, la Movistar Media Maratón de Madrid, el MXGP de España, festivales como Autopía o Lola Lolita Land, convenciones para clientes como Sanitas o Axa, y campañas de contenido de marca como "Constantes y Vitales" o "Hablando en Plata".

Proyección internacional

La operación también supone una vía para el desarrollo y escalado de propiedad intelectual vinculada a los contenidos y marcas de Atresmedia. Esta capacidad se verá reforzada por la estructura del grupo y por la presencia internacional que ya ha comenzado a construir Last Lap en mercados como Portugal o Oriente Medio, donde Atresmedia prevé ampliar operaciones en el futuro.

El grupo de comunicación destaca que la integración con Last Lap se enmarca en una estrategia más amplia de diversificación y crecimiento. Además de ampliar su porfolio de actividades y ofrecer nuevas oportunidades para marcas, Atresmedia busca consolidar una oferta con alto potencial creativo y capacidad de internacionalización.

El marketing experiencial se ha consolidado como una herramienta clave para establecer vínculos emocionales entre marcas y consumidores, especialmente en un contexto donde la diferenciación y la conexión directa son esenciales. La unión de Atresmedia Eventos y Last Lap responde a esta tendencia y sitúa al nuevo operador en una posición privilegiada para liderar el sector con una propuesta sólida, transversal y de gran impacto.

Según expresan ambas partes en un comunicado oficial, se trata de un "ecosistema sin igual para marcas y usuarios", que combina medios, creatividad, experiencia operativa y proyección para abordar los desafíos actuales de la comunicación desde múltiples frentes. La ambición es clara: crear nuevos formatos, expandirse a nuevos sectores y liderar la transformación del entretenimiento en vivo y el marketing de marca en España y fuera de sus fronteras.