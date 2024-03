Bardají (Atresmedia): "Atresmedia va a invertir 400 millones de euros al año en contenidos"

Si el éxito es la diferencia entre expectativas y realidad, Javier Bardají muestra la satisfacción de pilotar la nave hacia la dirección correcta en medio de una gran tormenta. El consejero delegado de Atresmedia se muestra convencido de seguir haciendo crecer la facturación (en 2023, ingresaron 971 millones de euros, tras crecer un 2%). También se muestra seguro de poder mantener un beneficio holgado que le permita continuar retribuyendo a sus accionistas por encima del doble dígito (los analistas estiman entre 114 y 115 millones de ganancias), todo esto "gracias a que desde hace tiempo ya no somos un grupo de comunicación apalancado solo en la publicidad. Hemos sabido diversificar los ingresos desde el contenido y crear un sistema propio de ventanas para maximizar el resultado". Bardají defiende un proyecto en el que "comprendimos antes que otros que debíamos transformarnos y entender el negocio de otra manera. Por ejemplo, a la hora de internacionalizar nuestros contenidos y, por tanto, venderlos; o en ser proveedores de plataformas internacionales, siempre teniendo claro que somos muy buenos en hacer contenidos diversos, cercanos y locales. Somos un negocio de proximidad".

¿Cuál es el secreto para crear valor en un sector que se está reduciendo porque los ingresos publicitarios decrecen?

Estamos ejecutando con éxito nuestra transformación como consecuencia de los diferentes planes estratégicos que ha tenido la compañía en los últimos 10 años y que nos han permitido anticiparnos a lo que iba a ocurrir en nuestro sector, en el que evidentemente se ha producido una clara disrupción. Pero esta disrupción no ha sido esencial. Ha sido una disrupción tecnológica. No hemos tenido que sustituir nuestro negocio tradicional, sino que lo hemos ampliado. Esa es la clave para entender que lo que antes era una televisión o una radio desde el punto de vista lineal, ahora es una plataforma digital de contenidos audiovisuales en español. Recientemente el Consejo de Administración aprobó nuestra nueva hoja de ruta, el plan estratégico 23-26, y es el que estamos siguiendo fielmente. Intentamos, por un lado, mantener recurrentemente los ebitdas y el beneficio para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, transformar la compañía. Además queremos mantener una política de dividendos muy atractiva para el accionista. En 2023 nuestra retribución ha sido en torno al 11-12% en el año, pero si le sumamos además la revalorización de la acción durante el año, la rentabilidad total para el accionista ha sido del 26%.

¿En esa transformación, el accionista puede contar con la tranquilidad de que tanto los ingresos como los beneficios de la compañía seguirán siendo estables, incluso crecientes?

Cualquier empresa que no crece en ingresos a medio plazo tiene un problema. No podemos estar solamente mirando los costes. Creo que este año vamos a ser capaces de volver a crecer en ingresos. Este es nuestro compromiso, porque hemos diversificado mucho todo nuestro negocio, donde el contenido está en el centro, y hace tiempo que ya no somos un grupo de comunicación apalancado solo en la publicidad, sino que hemos diversificado en otros ingresos muy diferentes.

El consenso de mercado que os sigue considera que es predecible para los próximos años un dividendo suelo por encima de 40 céntimos. Retribución que os pone a la cabeza de la remuneración de la bolsa española...

Evidentemente nuestra intención es mantener la misma política de dividendos los próximos años. Como hemos hecho en los últimos ejercicios también.

¿Qué aporta Atresplayer a los ingresos?

Atresplayer tiene una aportación fundamental en ingresos. En 2024 hemos superado ya los 600.000 abonados. Pero su aportación también es estratégica. Atresplayer nos ha ayudado a reconfigurar nuestro mapa de espectadores ya que nos permite capturar el consumo que sale del lineal en nuestros propios entornos digitales. Me refiero a que la televisión lineal es muy fuerte en mayores de 45 años, los verdaderos compradores, con poder adquisitivo. En Atresplayer de pago premium la edad media ya baja a los 39 años; en la opción intermedia con publicidad, a los 30; y en la opción gratuita, donde tenemos 2,7 millones de usuarios activos en los últimos 3 meses, aún más, hasta los 25 años. Esto es muy relevante. Hemos pasado de ser un negocio publicitario B2B a aprender a hacer un negocio B2C que nos permite maximizar el valor de nuestros contenidos.

¿Qué va a suponer el formato de pago sobre el total?

Ya supone un dato significativo de nuestros ingresos y esperemos que lo sea aún en los próximos tres años. Los ingresos que no proceden directamente del negocio tradicional representan ya en torno al 23%. Estamos hablando básicamente de los nuevos negocios digitales publicitarios, nuestras ventas de contenidos a terceros, de nuestros canales internacionales y de nuestras operaciones de marketing de influencers.

¿La televisión convencional entonces es el porcentaje restante?

Nosotros ya no hablamos del mercado de la publicidad en abierto. Nosotros hablamos del total del mercado audiovisual y, por tanto, lo que generamos son ingresos publicitarios en cualquier forma y soporte de distribución de nuestros contenidos. No distinguimos entre la publicidad en abierto y publicidad digital.

¿Cree que el mercado percibe correctamente este cambio, con una rentabilidad del dividendo de doble dígito y un comportamiento claramente a la cabeza el sector?

Ayuda mucho que seamos líderes indiscutibles de audiencia. Al final por nuestros canales pasan en torno a 18 millones de personas todos los días. Hemos cerrado 2023 con un 26,8% de audiencia y nuestros seis canales en conjunto son los más vistos, manteniendo el liderazgo los últimos 28 meses. Antena3 lleva los últimos dos años siendo líder en la televisión en este país; La Sexta lleva 11 años liderando respecto a su competidor las audiencias. En el fondo es un liderazgo sólido, sostenido, sostenible también en el tiempo y sin bandazos que es valorado por el mercado. Se nos percibe también como una empresa que tiene una hoja de ruta. Desde el punto de vista financiero, hemos pasado en el año 2023 de una caja negativa de 24 millones a una positiva de casi 25 millones, teniendo una mejora neta de caja de casi 47 millones de euros.

Transformación: "La disrupción no es esencial, es tecnológica, y solo hemos tenido que ampliar el negocio"

¿Cuánto van a invertir en los próximos años además de los algo más de 30 millones que anualmente reparten entre activo fijo (ver apoyo)?

Nosotros vamos a invertir sí o sí en los próximos tres ejercicios un mínimo de 400 millones de euros al año en contenidos. Y esa es la verdadera barrera de entrada frente a la competencia. Estamos invirtiendo básicamente en la parte de contenidos, la parte más importante. Pero en este último año hemos invertido también unos 10 millones de euros en la compra de empresas ya sea directamente o a través de media por equity y en torno a unos 10 o 15 millones también en lo que ha sido inversión en capacidades productivas, tecnología e Inteligencia Artificial.

¿Qué estáis haciendo con la IA?

Tenemos abiertos muchos proyectos a nivel interno. Hemos creado un comité de Inteligencia Artificial transversal para toda la organización y estamos dando pasos muy interesantes, sobre todo en el área comercial a la hora de prototipar algunos productos híbridos de televisión conectada con IA. Y todo esto se une a la profunda transformación que hemos llevado a cabo en nuestra división comercial. Lo que hemos decidido es poner en valor no solamente nuestra audiencia, sino muchos de nuestros productos premium y de alta cualificación, que son muy diferenciados y comercializarlos con la misma moneda de cambio de la publicidad digital. Hemos pasado de una venta por GRP a una venta por CPM.

¿Estáis consiguiendo el paso de personalizar el contenido publicitario?

Hemos avanzado mucho en este sentido. Atresmedia tiene una enorme fortaleza en la cobertura por sus audiencias masivas pero, a la vez, la televisión conectada nos abre caminos que antes eran imposibles. Para empezar a personalizar y a segmentar tenemos en torno a clústers de comportamiento y no solo sociodemográficos. Ya ofrecemos al mercado unos productos para anunciantes y sectores muy concretos.

Pago por ver: "Los ingresos que no vienen de la televisión lineal o de la radio ya suponen en torno al 23%"

¿Y están ya cerca de poder cualificar al cliente?

Ya se puede hacer. La hacemos a través de los televisores inteligentes, los Smart TV, que ya suman un parque en nuestro país de casi el 65%.

¿Cómo impacta la venta de series o películas que producen como La Casa de Papel, Tiempo entre Costuras, Velvet...?

Lo que antes solamente podíamos ventanear a través de una sola pantalla, ahora lo hacemos en torno a tres o cuatro ventanas. Gran parte de nuestros contenidos viaja a través de plataformas internacionales o compartiendo territorios con otros operadores.

La Casa de papel: "Ha aportado una alta rentabilidad, pero otros proyectos han igualado y superado sus datos"

¿La Casa de Papel continúa siendo el mayor hito de la compañía en ingresos?

La Casa de Papel ha sido un contenido que nos ha aportado una altísima rentabilidad, pero gracias a nuestra estrategia de distribución internacional, hay otras propuestas de Atresmedia que han conseguido igualar e incluso superar los datos de La Casa de Papel. Como consecuencia del éxito de nuestras series en los mercados internacionales, la demanda de nuestro producto ha crecido exponencialmente y eso nos ha permitido ser más ambiciosos a la hora de rentabilizarlo a través de todas las ventanas.

"Tenemos el 9% de Fever, que ya tiene valoraciones de 1.500 millones"

Uno de los negocios más novedosos que ha introducido Atresmedia es el media for equity. Tras operaciones que ya han madurado como las de Glovo o Wallapop, ya están en marcha otras como la de Fever, compañía de planes de ocio. "La parte de media for equity es otra de las formas que tenemos de diversificar los ingresos. Es un área en la que hemos tenid el olfato de haber elegido por lo menos ya tres compañías que han sido tres unicornios. Uno de ellos es Fever, donde somos el mayor resto de accionista individual (9%), que tiene una valoración de en torno a los 1.500 millones de euros. Hemos invertido en más de 30 startups".

La inversión que hace Atresmedia en el negocio de capital riego a cambio de inversión publicitaria se sitúa en torno a 10-15 millones de euros, "aunque no siempre en media for equity. Por ejemplo, también estamos entrando en algunas productoras que son de nueva generación, que tienen productores ejecutivos muy potentes desde el punto de vista también creativo. Participamos minoritariamente en ese tipo de productoras que nos pueden aportar valor, por su especialización en algunos géneros y con ebitdas positivos recurrentes. "Queremos estar en productoras muy comprometidas con el producto. La producción de contenidos no es una burbuja, puede tener momentos mejores o peores desde el punto de vista de la inversión, pero tenemos un potente tejido industrial en nuestro país al que también hemos contribuido y queremos seguir haciéndolo. Estamos orgullosos de haber desarrollado una marca española de contenidos de ficción que es marca España también".

Actualmente, Atresmedia es una de las pocas compañías de toda la bolsa española que cuenta con más de 100.000 accionistas junto con Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank, Repsol, Iberdrola, Sabadell y Mapfre. Este elevado número viene de la salida a bolsa de la compañía cuando Telefónica distribuyó su participación entre sus accionistas de aquel momento.

"Plataformas como Youtube son destructoras de valor y confianza"

Javier Bardají piensa que "la confianza es el eje que va a determinar el sistema de medios informativos, de entretenimiento y publicitarios". Atresmedia debe "liderar el territorio de los medios que generan confianza mientras en el otro lado están los que han socavado esa confianza con contenidos tóxicos y falsos. Hablo básicamente de redes sociales y tecnológicas. Aquí están YouTube, Meta o TikTok. La confianza también debe estar en los productos que ofrecemos a nuestros anunciantes, en los que no hay sorpresas desagradables y, por tanto, todo es predecible en métricas seguras. Nosotros no hacemos ni un minuto de televisión del que no nos responsabilicemos".

El consejero delegado de Atresmedia defiende un modelo de negocio en que la información tiene tanta importancia como el entretenimiento. "Asumimos la responsabilidad que, como medio, tenemos con nuestro país. No operamos en este país, vivimos en él. Y la información es clave porque aporta a la sociedad hechos verificados, contexto y análisis. Por eso necesitamos ogranizaciones periodísticas robustas. Contamos con una de las más grandes del país, con más de 700 periodistas en redacciones, autónomas e independientes de Antena 3, La Sexta y Onda Cero".

Respecto a las plataformas de streaming Bardají, que es periodista y doctor en comunicación audiovisual, no manifiesta una disconformidad porque hayan virado de dirección sobre sus políticas de ingresos: "A mí me parece positivo que se parezcan cada vez más a una televisión y que entre publicidad en Netflix, Disney o Amazon porque creo que tienen productos de calidad como nosotros y además van a poner en valor los precios de la publicidad y de los CPMs -coste por miles de impresiones- en el sector. Sin embargo, Youtube me parece que es un destructor de valor. Ha habido soportes y plataformas que han hecho mal las cosas".