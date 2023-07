Alfonso Rodés (Havas): "Hemos crecido un 10% en España y queremos expandirnos en India"

Havas sigue creciendo y expandiéndose con el foco puesto en regiones como India y China. En el último año, la compañía de comunicación y publicidad ha crecido cerca de un 4% a nivel global y este año parece estar siguiendo la misma línea, pues cerró el primer trimestre del año con unos ingresos globales de 611 millones de euros. En España, el crecimiento ha sido algo mayor. En concreto de un 10%, que se debe principalmente a la adquisición de una participación de control de la agencia Tinkle a principios de 2022.

En relación con la cifra de negocio, el presidente de Havas España, Alfonso Rodés, destaca que el 15% de sus ingresos proviene del sector público. "Trabajamos con organismos y entidades públicas, y en momentos muy puntuales con partidos políticos. Entre nuestros clientes destacan empresas como Paradores o Correos, aunque tenemos una red muy amplia de clientes desde Danone hasta Telefónica", señala.

El año pasado todas las compañías se vieron afectadas por la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y la inflación, ante esto Rodés asegura que "el panorama económico del 2022 hizo que fuéramos más precavidos y redujéramos gastos. Esto lo conseguimos viajando menos y ahorrando espacio de oficinas. Al final no fue un año tan malo, por lo que tuvimos mejores ingresos y menos gastos, lo que mejoró los márgenes". A lo que añade que "nosotros tampoco nos hemos visto afectado por la inflación, aunque sí hemos tenido que lidiar con ella. Nuestra labor es que el precio sea moderado y acorde a los beneficios para que los clientes sigan invirtiendo en nuestros medios".

Reparto del negocio

Aparte del crecimiento por facturación, las compañías tienen muchas alternativas, como por ejemplo, las adquisiciones. Así, en el último lustro Havas ha conseguido seis agencias tanto digitales como creativas en India. Además, el grupo ha hecho compras en otros muchos países, como Francia, Países Bajos o Canadá, aunque "son temas puntuales para adquirir disciplinas que nos faltaban y nos ayudan a completar nuestro abanico de ofertas", asegura Rodés. En el corto plazo, Havas no tiene en mente realizar más adquisiciones, aunque en España, "estamos mirando diversos campos, tanto de creatividad, como de media o digital. Pero no creo que estas adquisiciones lleguen a ser del tamaño de Tinkle", confiesa el presidente de Havas España.

El grupo cuenta también con una presencia importante en Estados Unidos. Además, ya han recuperado el ritmo de desarrollo, ya que han tenido que retrasar diversos proyectos por la pérdida de clientes. "Ya nos hemos recuperado. De hecho, el área de Health es líder mundial en Norteamérica", afirma Rodés. Si se desglosara el reparto de ingresos del grupo, a nivel global, la parte de Health supone el 40% de los ingresos del grupo, mientras que el negocio en España está dividido en un 65% media, un 30% creatividad y un 5% Health. La explicación que Rodés da al respecto es el tamaño del mercado. "En Estados Unidos la publicidad relacionada con este ámbito está mucho más liberalizada y normalizada, todo lo contrario a lo que ocurre en España, donde el mercado es mucho más pequeño y no hay grandes oportunidades", alega.

Recuperación del Covid

La compañía ha superado la pandemia y ha obtenido unos márgenes por encima de la cifra pre-Covid. Sin embargo, el volumen sigue siendo inferior. "Esta situación no nos preocupa mucho. Al final el sector ha cambiado mucho en los últimos 15 años a raíz de la aparición de las redes sociales y la parte de search". A lo que agrega que "el volumen ha perdido importancia con respecto a antes, sobre todo por la aparición de Google y Facebook". De hecho, Rodés resalta que "en el sector no tenemos una crisis desde los años 70. Somos bastante resilientes, aunque las agencias aparecen y desaparecen con facilidad. A pesar de esto la pandemia tampoco nos ha afectado tanto como a otros sectores".

De cara a este 2023, Rodés es precavido y alega que "es un año raro porque no vemos ningún fuego". En relación con el mercado publicitario, el ejecutivo considera que "las elecciones de este 23 de julio no van a afectar porque están a finales de mes y ya está todo vendido", aunque añade que "es un año raro porque no hay eventos importantes como la Eurocopa, el Mundial o unos Juegos Olímpicos, que sí que estarán el año que viene".

En relación con las inversiones en el mercado publicitario, Rodés destaca que "ahora se invierte de manera distinta. Hay empresas que apuestan todo a las redes sociales y nada en publicidad. Además, hay muchas marcas, como Mercadona, que no hacen publicidad sino que simplemente comunican, pero con eso ya es suficiente para ubicarlas en el mercado. Al final cada empresa tiene su propio modelo de organización". A pesar de esto el sector de la alimentación y la automoción siguen siendo los que más dinero destinan para potenciar su marca.

Otros servicios

La compañía también ha apostado por reforzar el área de consultoría bajo la marca CSA. "Havas Media Network ha reunificado todos los servicios de consultoría y de data bajo el paraguas de CSA, una marca histórica que ya estaba en Francia. El objetivo es homogeneizar nuestros servicios a nivel internacional", alega el presidente de Havas en España. De momento, CSA está en Francia, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y en Latinoamérica, aunque desde Havas no descartan que se vaya ampliando.

El mercado publicitario está cambiando constantemente. Cada seis meses aparecen nuevas disciplinas, algunas se quedarán y otras están condenadas a desaparecer. Ahora, el deber de las empresas es adelantarse a estos cambios. "Nuestro clientes no están pidiendo que simplifiquemos la complejidad del sector y lo que hacemos es ayudarles a crecer en un mundo con muchas alternativas y muchas disciplinas", puntualiza Rodés y agrega que "nos ajustamos a cada cliente,".

La Inteligencia Artificial, el metaverso y el e-commerce son algunas de estas tendencias que han llegado para quedarse. Respecto a la inversión de Havas en tecnología, "nosotros no queremos invertir como tal porque no podemos competir contra Google o Amazon. La batalla de la tecnología está perdida, por eso, lo que hacemos es ver cuáles son los principales proveedores de tecnología y llegamos a acuerdos con ellos".