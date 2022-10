Massimo Porta gana como sustituto de Vasile en Mediaset

Paolo Vasile todavía no ha dejado de ser el consejero delegado de Mediaset y ya tiene sustituto. Fuentes del sector consultadas por elEconomista.es apuntan a que Massimo Porta será el nuevo hombre fuerte de la dueña de Telecinco.

Se trata del actual director de entretenimiento en Media for Europa (MFE), la antigua Mediaset Italia. Además, es un hombre que conoce muy bien la casa, ya que fue responsable de Contenidos y Producción en Telecinco. El directivo fue uno de los responsables de la llegada de la telerrealidad a España con la adaptación en el país de Gran Hermano.

Porta llegaría a la compañía española en un momento muy diferente al que dejó. El grupo de comunicación atraviesa una importante crisis de audiencia, hasta tal punto que sus principales canales -Telecinco y Cuatro- cerraron septiembre registrando los peores datos de su historia. Además, terminó la temporada por debajo de Atresmedia.

Y no solo los datos de audiencia son malos. La acción de Mediaset se deja en bolsa cerca de un 30% en lo que va de año. Su cotización se ha visto muy castigada desde que la matriz italiana lanzara un opa sobre su filial española a mediados de marzo. El precio de la oferta no convenció a los accionistas de la española, hasta tal punto que cuando la operación se cerró a principios del mes de julio no se había conseguido llegar al umbral mínimo. De esta forma, el control del grupo se ha quedado por debajo del 83% frente al 85% que se había puesto como objetivo.