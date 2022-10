Squirrel Media compra la productora de 'Madrileños por el mundo'

Squirrel Media, antigua Vértice 360, ha comprado el 100% de la productora Comercial de Contenidos Audiovisuales 2007 (Comercial TV), según ha comunicado la compañía este martes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe de la operación no se ha hecho público.

Se trata de una compañía focalizada en la creación, producción y distribución nacional e internacional de contenidos audiovisuales. La parte de producción la realiza bajo la marca La nueva TV e incluye programas como Madrileños por el mundo.

En cuanto a la distribución de contenidos, la compañía a tiene un amplio catálogo propio con títulos como Los Mercenarios, Valkiria o Siempre a tu lado (Hachiko).

Squierrel Media va a financiar la compra con fondos propios. De hecho, el crecimiento vía adquisiciones es uno de los pilares fundamentales del grupo. El pasado mes de junio cerró un aumento de capital de hasta 2,1 millones de euros con lo que buscaba, en parte, financiar su crecimiento inorgánico.

Todo apunta a que la compra de Comercial TV no será la única que realice la antigua Vértice 360 en los próximos meses. Según ha explicado "actualmente se encuentra en negociaciones con terceros para la integración de otras compañías de análogas características". Squierrel se agarra a estas negociaciones para no hacer público el importe de la operación "para no evitar interferencias".

Desde un punto de vista financiero, cabe indicar que la compañía tiene previsto un cierre para el año 2022 de tres millones de euros de facturación y un ebitda de 300.000 euros, con una proyección para el año 2023 de cuatro millones de euros de facturación y un ebitda de 450.000 euros.