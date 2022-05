Veinticinco empresas se unen en Madrid en un 'hub' de comunicación

Dicen que la unión hace la fuerza. Ese es el mantra que marca el negocio de Hub of Brands, una compañía ubicada en Madrid de marketing colaborativo. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Ofrece a las marcas una respuesta flexible y adaptada a cada necesidad a través de un ecosistema de talento hiperespecializado, según explican Miguel Justribó, CEO de Hub of Brands, y Gorka Rodríguez, socio de Hub of Brans y CEO de BTOB, una de las firmas que integran el hub.

El proyecto nació en Madrid en 2015 y en la actualidad ya aglutina a 25 empresas que van desde agencias de comunicación y publicidad, consultoras de ecommerce o firmas que se dedican a la publicidad programática. Pese a que el ecosistema cada vez es más grande –esta semana se incorpora un nuevo huber– estos deben cumplir tres requisitos. "Nos centramos en tres factores fundamentales: que sean muy buenos en lo suyo, que tengan mentalidad corporativa y tres, que tengan ambición de seguir colaborando, que no sea algo estacional o puntual", detalla Rodríguez.

La pandemia ha cambiado la forma de trabajar hasta tal punto que estar conectados es más importante que nunca. "En los dos últimos años la forma en la que entendemos el trabajo y la colaboración se ha transformado mucho hacia lo que para nosotros es el modelo colaborativo del hub", asegura el cofundador de la compañía.

"Creo que podemos sacar una parte muy positiva de la pandemia. Aquí la manera de trabajar colaborativa e hiperconectada se elevó a la enésima potencia, además, estaba muy orientada a la innovación y el marketing digital. En el momento en el que llegó la pandemia para ellos no fue nada raro trabajar de manera colaborativa. Estos modelos de trabajo se han acelerado mucho a raíz del Covid y ahora son la forma en la que todos pensamos en trabajar", matiza Justribó. "Se ha demostrado que esta forma de trabajar con mucha menos jerarquía es posible", añade el CEO de Hub of Brands.

3.000 proyectos

Desde que el proyecto vio la luz hace siete años ha colaborado en aproximadamente 3.000 proyectos en los que han intervenido al menos dos hubers, aunque la media es que intervengas tres o cuatro en cada proyecto. Marcas como Repsol, Google, Banco Santander o Deloitte han depositado su confianza en Hub of Brands en estos siete años. Y no solo marcas, también han participado en alguna campaña política.

Desde Hub of Brands son conscientes de que en tamaño están todavía muy lejos de los grandes grupos del sector, pero es un factor al que restan importancia. "El tamaño es importante, pero a diferencia de los grandes grupos que siempre destacan número de oficinas y profesionales para nosotros eso está lo último. Nuestra gran diferencia con esos grandes grupos es que nosotros no vendemos estructuras, vendemos soluciones", apunta Justribó.

El CEO de Hub of Brands estuvo muchos años trabajando en Telepizza, y es ahí donde se dio cuenta de las ventajas que aporta trabajar de manera conjunta y colaborativa.

"Si estás en un proyecto colaborativo y líquido como este, en el momento en el que surge una oportunidad puedes ofrecer al cliente todos los servicios sin necesidad de que salgan a buscarlos fuera", asegura.