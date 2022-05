MFE logrará unas sinergias de 55 millones al cuarto año de hacerse con el 100% de Mediaset

Cada vez se conocen más detalles de la oferta pública de adquisición (opa) que ha lanzado la familia Bersluconi a través de MFE-Media For Europe sobre Mediaset España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el pasado jueves la operación, que debe cerrarse en los próximos 30 días naturales, es decir, a partir del viernes 27 de mayo.

Para la que opa sea exitosa debe aceptarla un mínimo del 85% del capital que todavía no controla MFE, en vez del 95% original, aunque la idea del grupo italiano es acabar logrando el 100% y convertirse en el único accionista de la dueña de Telecinco. Cuando las cifras se lo permitan absorberá Mediaset España y solicitará cotizar en la Bolsa española en un plazo "no menor" de seis meses tras la oferta.

Según las estimaciones de MFE "desde una perspectiva que considera prudente" el grupo obtendrá unas sinergias de 55 millones de euros al año a nivel de ingresos (ebit) en el supuesto de que se convierta en accionista único. La antigua Mediaset Italia estima que las sinergias se irán alcanzando de forma progresiva y que los 55 millones se lograrán al cuarto año de hacerse con el control total de la española.

Pero, ¿qué pasa si no logra el 100% de Mediaset España? En ese caso no podrá proceder a excluirla de bolsa aunque MFE se muestra optimista y cree que con un participación del 85% estima que podrá conseguir el 80% de dichas sinergias aunque "a un ritmo más lento y en un plazo superior al de cuatro años indicado".

No descarta su extinción

Que Mediaset España se despida de la bolsa española está entre los planes de Berlusconi, pero su ambición por liderar los medios de comunicación europeos va más allá y MFE no descarta llevar a cabo en el futuro una operación de fusión transfronteriza por absorción de Mediaset. Esto supondría, en caso de ser aprobado por ambas juntas generales de accionistas, la extinción de la dueña de Telecinco.

Tanto si MFE alcanza el 100% del capital de Mediaset como si su participación finalmente es inferior, la matriz italiana no promoverá ninguna operación de fusión antes de que transcurran al menos seis meses a contar desde la liquidación de la oferta.

Mejora la contraprestación

La opa de MFE no termina de convencer a los accionistas minoritarios de Mediaset, que en la última junta de accionistas no duraron en criticar "el bajo precio que se ofrece para excluirla de cotización, no incluir una prima de control, la miseria que se ofrece en efectivo y las acciones de dudosa calidad de MFE".

Con el objetivo de acabar convenciendo a los accionistas de la española, MFE ha mejorado la contraprestación inicialmente anunciada incluyendo en esta el dividendo que recibirán como accionistas de la propia MFE. Este se abonará el próximo 21 de septiembre, de forma que los accionistas de Mediaset España que acepten la oferta o transmitan sus acciones en la venta forzosa perciban dicho dividendo.

El Consejo de Administración de MFE, en la reunión celebrada este viernes, ha acordado proponer el reparto de un dividendo por importe de 0,05 euros por acción de MFE a repartir tanto a las Acciones A de MFE como las Acciones B de MFE. Dado que la contraprestación de la opa consiste en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones de clase A de MFE por cada acción de Mediaset, el accionista de Mediaset que acuda a la opa o a la venta forzosa recibirá 1,86 euros en efectivo y el equivalente a 0,225 euros adicionales por acción de Mediaset (es decir, 2,085 euros por acción), además de las 4,5 acciones clase A de MFE.