Planeta suelta lastre: vende el negocio editorial en Italia a Mondadori

Carles Huguet Barcelona

El grupo Planeta da carpetazo a su división editorial italiana. El conglomerado español lanzó en 2016 un sello destinado al público juvenil en territorio transalpino, pero seis años después ha decidido poner punto y final al proyecto que pilotaba junto a su socio DeAgostini. La compañía ha optado por vender su participación a Mondadori, el líder del sector en el país.

Fuentes financieras explican a elEconomista que la transacción se cerró a comienzos de 2022 por un importe que ronda los 2,5 millones de euros. La firma que preside José Creuheras se deshizo así del 50% que poseía de la sociedad. La firma queda ahora participada a partes iguales por DeAgostini y Mondadori.

El comprador además firmó una opción para hacerse con la totalidad de la compañía. La podrá ejecutar a partir de la segunda mitad de 2022. Creuheras ya había advertido en otoño de que no estaba satisfecho con el desempeño de la filial. En la presentación del último Premio Planeta, el dirigente admitió que el sello funcionaba "de regular a mal" y abrió la puerta a desprenderse de la editorial en los próximos meses. En enero apareció la oportunidad de Mondadori y no dudó en aprovecharla.

"Siempre defiendo que el mundo del libro y la cultura está muy imbricado en la sociedad y lo tienes que conocer muy bien. Que una novela guste o no depende de la sensibilidad de las personas, de sus gustos, de lo que yo llamo el ADN", añadió. Las diferencias entre el mercado español y el italiano fueron insalvables.

En Italia, el grupo mantendrá inalterada la división de formación. A través de una joint venture con DeAgostini, adquirió en 2019 la escuela de negocios Rome Business School, que ofrece programas de máster y MBA tanto de forma presencial como online.

Planeta no logró rentabilizar la apuesta italiana

Creuheras explicó en 2016 que el lanzamiento de la editorial italiana era "una apuesta de futuro para el grupo de tener un mercado en otra lengua" en la que todavía no estaba. Sin embargo, la corporación no logró rentabilizar el sello a pesar de haber realizados al menos dos inyecciones de capital en los últimos años. La empresa comenzó a publicar durante los primeros meses de 2017, pero no dio los resultados esperados al grupo propiedad de la familia Lara.

Según las cuentas de 2020 de Planeta –las últimas depositadas en el Registro Mercantil-, la sociedad perdió 2,5 millones de euros a pesar de la pandemia. La organización mejoró los 6,3 millones de euros que se había dejado en 2019.

En 2021, la compañía registró unas ventas de 13,9 millones de euros y tuvo un Ebitda positivo de 0,2 millones. No obstante, se desconoce el resultado final del ejercicio.