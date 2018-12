Sabanés aboga por una movilidad consensuada no coartada por fines electorales

Madrid, 13 dic (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, ha abogado este jueves por crear políticas de movilidad y contra el cambio climático que no se vean coartadas por los horizontes electorales y que cuenten con el "compromiso común" y la colaboración de las administraciones.

"El conflicto permanente es un lujo que hoy no nos podemos permitir ni en esta ciudad ni en cualquier otra", ha argumentado la concejal de Ahora Madrid en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado este jueves y en el que ha sido presentada por la alcaldesa Manuela Carmena.

De esta forma, la delegada se ha referido a los desencuentros mantenidos con el Gobierno autonómico de Ángel Garrido a cuenta de las restricciones al tráfico de Madrid Central, medida recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el Ejecutivo regional del PP.

Por su parte, ha defendido la delegada, ha sido leal y ha tratado de cooperar con la Comunidad de Madrid, aunque ha recordado que las zonas de bajas emisiones son un "mandato" de la Unión Europea y un paso necesario para evitar la multa millonaria a España por incumplir los límites de emisiones contaminantes.

Para Sabanés, "pensar en periodos electorales es lo que hace que las ciudades no avancen". "Si no tenemos en cuenta que las transformaciones tienen tiempos y objetivos más allá de los objetivos electorales haremos lo de siempre: no abordar, dejarlo para otro momento o dejarlo en el vagón de cola", ha advertido.

Promueve así una "visión estratégica" para afrontar el cambio climático, en el que las ciudades son "el mayor contribuyente". A su juicio, "el reto es un futuro social, igualitario e inclusivo" que se construirá con la reducción del tráfico, la renovación de los vehículos, modos sostenibles como la bicicleta, y una apuesta fuerte por el transporte público.

En ese sentido, la delegada ha anunciado una nueva red municipal de 20 puntos de recarga rápida que se instalará en espacios privados de acceso público.

Una medida en la línea del paquete de ayudas a la compra de coches eléctricos anunciado por la Comunidad de Madrid esta semana, decisión que Sabanés ha aplaudido, si bien ha pedido que esas subvenciones se dirijan a "autónomos" y pequeños "distribuidores de mercancías" en vez de a las grandes empresas.

La delegada de Medio Ambiente ha abogado por la "seducción" y la "convicción" para que los madrileños cambien su forma de moverse, aunque también ha aseverado que, una vez se regula, hay que "ejercer la disciplina", como ocurre con los patinetes. "La ciudadanía madrileña, después de mucho protestar, cumple" con las normas de movilidad", ha asegurado.

Y ha aprovechado para agradecer la "respuesta" de los madrileños a la entrada en vigor de Madrid Central y a la activación del protocolo anticontaminación en los últimos días, que "ha sido muy ejemplar y, sobre todo, estimulante".

Además, Sabanés se ha mostrado escéptica respecto a que Madrid Central genere pérdidas en los comercios, y ha reiterado que esta medida es "imprescindible".

"Estamos dispuestos a seguir evaluando en el siguiente mandato", ha agregado la delegada, quien no obstante al ser preguntada sobre si formará parte de la plataforma Más Madrid con la que Carmena optará a la reelección se ha inclinado por la reflexión y ha dicho que ni se ha "planteado" esta cuestión.

Por su parte, la alcaldesa de la capital ha recogido el guante lanzado por los periodistas y ha asegurado que "vale la pena" contar con Sabanés, a quien considera "uno de los pilares trascendentales" de su equipo.

Además, la exmagistrada ha alabado la trayectoria política de Sabanés, de quien ha dicho que gracias a su "gran libertad" ha sido capaz de "desenredarse" de las "telas de araña" de la política tradicional.

Más Madrid planea sumar en la candidatura a otras fuerzas políticas como Podemos, Equo, partido al que pertenece Sabanés o Izquierda Unida, contando con sus representantes a título individual pero huyendo de las cuotas.