Barcelona, nuevo centro europeo para buscar nuevas formas de movilidad urbana

Barcelona, 12 dic (EFE).- Barcelona se ha estrenado hoy como capital europea de la movilidad urbana con la primera asamblea asamblea general del "European Institute of Innovation and Technology (EIT) on Urban Mobility", organismo europeo encargado de ensayar nuevas fórmulas de movilidad urbana eficaces y sostenibles.

El EIT ha designado al consorcio MOBILus, liderado por la capital catalana, para desarrollar una de sus comunidades de innovación, la "Knowledge Innovation Community (KIC) on Urban Mobility".

Esta plataforma está formada por otras 12 ciudades más, 17 empresas, entre las que está la automovilística SEAT, y 18 universidades y centros de investigación.

"Que la UE haya escogido Barcelona es un reconocimiento a las políticas urbanas de la ciudad", ha asegurado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la rueda prensa.

La KIC, impulsada conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), se conforma como una plataforma público-privada multinacional europea que se dedicará a la investigación y aplicación de soluciones que mejoren el uso colectivo de los espacios urbanos, velando por la movilidad.

Este proyecto, que tendrá una vigencia de siete a quince años, supondrá una inversión de hasta 1.600 millones (hasta 400 millones por parte de la UE y 1.200 de los socios) y la creación de unos 6.000 empleos.