La Fiscalía pide al juez investigar la supuesta introducción a mano de una bola en un bombo del sorteo de la Lotería de Navidad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Alejandro Abascal del Juzgado Central de Instrucción número 6 que recabe informe de Loterías y Apuestas del Estado sobre el 'incidente' durante el sorteo extraordinario de Navidad, después de que se admitiera más de una decena de denuncias por una manipulación de las bolas, según fuentes jurídicas consultadas.

La polémica se desató el 22 de diciembre, cuando se difundieron en redes sociales unas imágenes en las que se apreciaba cómo el encargado de poner en funcionamiento el bombo introducía una bola a mano, cuando todas las que llevan los números en juego caen directamente de la tolva antes de que comience el sorteo.

Un particular presentó una denuncia por un presunto delito de fraude ante la Audiencia Nacional que recayó en el juez Abascal, quien dio traslado a Fiscalía para que informase sobre la procedencia de abrir diligencias de investigación o archivar directamente el asunto.

Durante las semanas siguientes se sucedió un goteo de denuncias que ya supera la decena, según fuentes jurídicas consultadas, todas relativas al mismo gesto del encargado del bombo recogido por las cámaras de televisión que emitían el sorteo por la presunción de un fraude en la Lotería de Navidad.

?? Por favor, no caigamos en el fake de la Lotería. En el bombo de los números están TODOS los números, los que tocan y los que no. No tiene ningún sentido la adulteración introduciendo una bola con un número que ya está en el bombo. El aumento de probabilidad de ser premiado 1/2 pic.twitter.com/4rWDmZcEFu