Los Registradores, galardonados por el Comité Europeo de Derecho Rural

La presidenta del Comité Europeo de Derecho Rural, Esther Muñiz, ha hecho entrega este viernes a la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, de un diploma acreditativo con mención especial al mérito por el apoyo de los registradores a las incitativas de Derecho agrario. El acto ha tenido lugar en el curso de la inauguración del XXXII Congreso Europeo y Coloquio de Derecho Agrario que se celebra durante tres días en Burgos.

María Emilia Adán ha participado en la inauguración del Congreso y en sus palabras ha expresado la necesidad de realizar un debate para saber qué se puede aportar a las actuales estructuras jurídicas para ayudar a resolver los problemas del mundo rural, en un momento en el que la legislación se encamina al mundo urbano.

Además, en su intervención la decana del Colegio de Registradores se ha referido a los incendios que han afectado con especial virulencia a Castilla y León y se ha referido al apoyo de los registradores que están facilitando notas simples gratuitas para que los ciudadanos puedan acreditar su propiedad y recibir las necesarias ayudas para reconstruir.

Adán ha reivindicado que la tierra afectada por los incendios no se utilice para la especulación inmobiliaria y ha animado a trabajar conjuntamente para que esas tierras vuelvan otra vez al ámbito rural. En su intervención la decana ha concluido con la petición de buscar regulaciones sencillas, "no hablamos de burocracia, hablamos de seguridad jurídica y ahí estamos concernidos todos los profesionales del derecho". Asimismo, ha reivindicado el Registro de la Propiedad como solución a los problemas actuales del Derecho agrario.