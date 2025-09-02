El ICAM ficha a Ricardo Alonso como Director General de su futura Universidad

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado hoy el nombramiento de Ricardo Alonso García como Director General de ICAM Universidad, el innovador centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que el fichaje supone un auténtico hito para la abogacía y la academia jurídica española, al incorporar al frente del proyecto a una de las figuras más destacadas del Derecho Administrativo y del Derecho de la Unión Europea en el ámbito iberoamericano y europeo. "Con la incorporación de Ricardo Alonso, ICAM Universidad nace bajo el liderazgo de una de las voces más respetadas del Derecho europeo y de la doctrina administrativista contemporánea. Es un paso de gigante para consolidar este proyecto como referente académico y profesional en España y en Iberoamérica", indicó.

Catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea en la UCM, Ricardo Alonso ha sido decano de la Facultad de Derecho (2016–2025) y desde marzo de 2025 dirigió la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense.

Es además académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (medalla nº 38), tres veces titular de la Cátedra Jean Monnet y miembro del Consejo Asesor de Aranzadi La Ley.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Premio Rafael Martínez Emperador del Consejo General del Poder Judicial, el Premio de Estudios Jurídicos Europeos Eduardo García de Enterría, la Presea Aequitas de la UNAM, la Medalla Rosalba del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y la Medalla Gabriela Mistral del Parlamento Andino. Asimismo, varias universidades de Argentina, Perú, Bolivia y Brasil le han investido doctor honoris causa.

Referente doctrinal y puente iberoamericano

Autor de obras de referencia como Sistema jurídico de la Unión Europea y coautor del Código de la Unión Europea, Alonso es considerado un pionero en el análisis del diálogo jurisdiccional entre Luxemburgo, Estrasburgo y los tribunales nacionales, así como en la recepción del Derecho europeo en la jurisdicción contencioso-administrativa española.

Su labor ha trascendido fronteras gracias a una sólida proyección iberoamericana, con vínculos académicos y judiciales que ahora se ponen al servicio del proyecto de ICAM Universidad para convertirlo en un auténtico hub internacional de excelencia jurídica. El objetivo es claro: que Madrid se convierta en punto de encuentro de estudiantes, académicos y profesionales del Derecho de ambos lados del Atlántico.

Por su parte, Ricardo Alonso ha señalado: "Asumir la Dirección General de ICAM Universidad es un desafío apasionante. Nuestro objetivo será situar a Madrid en el mapa internacional de la formación jurídica de excelencia, uniendo tradición académica, práctica profesional y compromiso con la sociedad".

ICAM Universidad: un proyecto pionero

ICAM Universidad será el primer centro universitario en España impulsado por un colegio de la abogacía, adscrito a la UCM y con títulos oficiales de grado y máster.

El centro contará con instalaciones de última generación y un modelo docente innovador, orientado a la excelencia académica, la práctica profesional y la internacionalización, con programas de becas y matrículas asequibles para atraer talento diverso.

La alianza con la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa, proporciona al nuevo centro un respaldo institucional de primer nivel y la garantía académica de una tradición universitaria con más de cinco siglos de historia.

El peso y la escala del ICAM aportan un valor añadido de gran relevancia. Con más de 77.000 colegiados, es el mayor colegio de la abogacía de Europa, una institución con más de cuatro siglos de historia que ahora da un salto cualitativo al entrar en el ámbito universitario para convertirse en actor clave de la docencia universitaria y reforzar su compromiso con la sociedad y con la formación de las futuras generaciones de juristas.

La magnitud del ICAM convierte al nuevo centro en un proyecto de alcance nacional e internacional, respaldado por una comunidad colegial sin parangón con puentes en ambos continentes.

El proyecto 'ICAM Universidad' ha sido impulsado hasta la fecha por la Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, Ester Mocholí, recientemente nombrada rectora de la Universidad de Villanueva. Mocholí seguirá vinculada al proyecto, pero desde una posición externa, al continuar siendo Diputada responsable de formación del ICAM.