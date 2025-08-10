Detienen a un empresario de Malgrat de Mar (Barcelona) por presunta explotación de trabajadores ilegales

Los Mossos d'Esquadra han detenido al gerente de una empresa de gestión de residuos de Malgrat de Mar (Barcelona) que presuntamente tenía empleados ilegales. Está acusado de falsedad documental y explotación laboral de trabajadores en situación irregular, a los que mantenía sin contrato y trabajando una media de 90 horas semanales por 850 euros al mes.

"Los explotaba laboralmente aprovechando su situación de vulnerabilidad", afirma un comunicado efectuado por los Mossos de este domingo.

Los trabajadores "cobraban menos de lo que constaba en el contrato, trabajaban más horas y no tenían días de fiesta".

El empresario detenido regenta una empresa de gestión de residuos y limpieza, tiene 47 años y reside en Blanes (Girona). Tres empleadas de su empresa han sido denunciadas también.

La investigación comenzó el 27 de junio, cuando la Policía solicitó a la empresa el horario de un trabajador que había sido detenido esa semana y se comprobó que había estado trabajando con regularidad, lo cual era incompatible con su arresto por otra acusación diferente.

Así, fueron encontrados nueve trabajadores ilegales. Algunos de ellos contaban con documentación presuntamente falsificada por el empresario, que se valía de los datos de otras personas.