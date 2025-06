El despacho internacional que abrió una batalla contra Hacienda responde al fisco: "Se cree por encima de la ley"

El despacho internacional Amsterdam & Partners, con presencia en EEUU y Reino Unido, acusa a Hacienda de creerse por encima de la ley y de no necesitar responder ante el público. El bufete ha reaccionado así a la carta remitida este martes por la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, a la plantilla en la que acusa a Amsterdam & Partners de iniciar un ataque frontal contra el fisco y de verter acusaciones falsas.

El despacho señala en un comunicado que rechaza categóricamente los ataques contra su trabajo e indica que Fernández se ha negado a tener una reunión con ellos. "Se ha negado a contestar preguntas básicas o a responder a las serias conclusiones basadas en pruebas del libro blanco y el publirreportaje, y en su lugar recicla las mismas afirmaciones y excusas falsas", dice. "Se niega a identificar un solo error de hecho en nuestro informe", añaden desde Amsterdam & Partners.

El bufete presentó el pasado 6 de mayo un informe en Madrid titulado 'Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham' para denunciar la persecución de Hacienda a los contribuyentes extranjeros que entrar a residir a España y se acogen a este sistema tributario.

Concretamente, acusa al fisco de abrir inspecciones a estos ciudadanos. Además, el bufete ha iniciado una campaña en varios medios extranjeros y nacionales insertando publicidades en las que acusa al fisco de "carteristas".

Según el despacho, la negativa constante de la Agencia Tributaria a comprometerse en cuestiones de preocupación legítima y urgente "demuestra la creencia de Hacienda de que está por encima de la ley, de que no necesita responder ante el público, de que piensa que puede seguir violando los derechos humanos de los contribuyentes sin consecuencias".

Por su parte, Soledad Fernández indicó en la carta a la plantilla que tras el primer anuncio en un periódico extranjero a finales de año dirigió una carta al despacho para mostrar su rechazo, esperando una rectificación, sin éxito. No obstante, según la directora de la Agencia Tributaria, el bufete le remitió cuatro cartas reclamando que "contestase a una larga batería de preguntas, exigiéndome una reunión y despreciando las explicaciones". "A las preguntas no he respondido y tampoco he accedido a concertar la reunión, en la seguridad de que no serviría para nada más que para seguir difamándonos y para contribuir a darles mayor importancia de la que tienen", dice Fernández.

El bufete señala que el problema lo tiene Hacienda y no ellos que señalan sus fechorías. "No están impidiendo el fraude, lo están perpetuando", dicen.

Y pide a Hacienda que respete los derechos fundamentales de todos los contribuyentes, especialmente de los que no tienen recursos económicos para enfrentarse al fisco. "Desde que denunciamos públicamente la conducta de Hacienda en Madrid el pasado 6 de mayo, cientos de autónomos se han puesto en contacto con nosotros para contarnos cómo su negocio se ha hundido tras una inspección que les obligó a pagar antes de que se resolviera su recurso", concluye el comunicado.