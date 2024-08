Susskind asegura que la Inteligencia Artificial reforzará la abogacía hacia los aspectos éticos

El profesor Richard Susskind, considerado el autor más citado del mundo sobre el futuro de los servicios jurídicos y enviado especial para Justicia e Inteligencia Artificial ante el Secretario General de la Commonwealth, ha asegurado que la Inteligencia Artificial Generativa no restará puestos de trabajo a los abogados, sino que orientará la profesión hacia las consideraciones deontológicas.

En su opinión, "no se van a necesitar menos abogados, porque el sistema avanza hacia la hiperregulación, pero sí va a revalorizar la importancia de la ética". En la inauguró el ciclo de eventos exclusivos GLTHedge, organizado por el Global LegalTech Hub (GLTH), el visionario mundial del mundo del derecho comparó la abogacía y la medicina para concluir que "para el cliente, lo importante no es el proceso, sino el resultado".

Los clientes están interesados en cómo puede afectar la tecnología en la entrega de valor: seguridad, eficiencia y menor coste". Por todo lo anterior, "la tecnología no sólo hará más eficiente el sistema legal, sino que también innovará en la forma de ejercer la profesión, creando un ecosistema legal más inclusivo y accesible", afirmó Susskind.

También destacó que "el abogado puede pensar que la IA generativa no es empática, pero aunque no siente, puede aprender y saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones". En ese mismo punto recalcó que "estamos opinando sobre cosas que conocemos hoy de la tecnología, pero no tenemos ni idea de lo que nos espera. "Finalmente, comentó que está convencido de que "las alucinaciones se corregirán y serán cada vez más precisas".

En el mismo encuentro participó Ferran Sala, presidente del GLTH, quien presentó las iniciativas y retos que el GLTH, destacó cómo "la inteligencia artificial está transformando de manera radical la práctica legal, creando nuevos modelos de trabajo y mejorando la accesibilidad a la justicia". En ese sentido, el "GLTHedge tiene el objetivo de crear un espacio de debate para expertos y profesionales líderes de la profesión jurídica".

En un formato donde el público pudo intercambiar impresiones de una forma cercana, Richard Susskind apuntó que "las universidades deben incorporar la tecnología y su uso como parte en la carrera y además deben ayudar al desarrollo de habilidades digitales y emprendedoras para una profesión que va a transformarse".

Sobre si la tecnología generará menos abogados, el profesor comentó: "No se van a necesitar menos abogados, porque el sistema va hacia una hiperregulación, pero sí se va a entender la profesión de una nueva manera donde la parte ética tendrá una gran importancia". El evento concluyó con palabras del decano Jorge Castiñeira, quien subrayó la importancia de alinear la academia con las demandas del mercado laboral.