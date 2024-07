Retención y captación del mejor talento, partido a partido

En los últimos años, se ha hablado mucho del "futuro del trabajo". Esta expresión describe los cambios en la forma en que se realizará el trabajo en la próxima década, debidos a factores tecnológicos, generacionales y sociales. El futuro del trabajo es ya. La digitalización y la globalización han provocado cambios radicales en nuestra forma de vivir y de trabajar, y están generando también cambios radicales en los perfiles laborales.

Las empresas se enfrentan a distintos retos, ya sea por las fuerzas impulsoras como la tecnología, la naturaleza de la fuerza de trabajo, las crisis económicas, las tendencias sociales y la política mundial. Uno de los mayores desafíos a enfrentar es la captación y retención del talento, debido a que las personas han tomado protagonismo en términos de solicitudes laborales y personales, que han llevado hoy en día a las empresas a establecer propuestas y acciones para atraer, retener y motivar a los mejores en su equipo de trabajo.

El talento no entiende de género ni de edad. El talento no viene de serie con la gente joven y no se marchita con la edad

La gestión y la fidelización del talento se ha convertido en el caballo de batalla, se habla de liderazgo positivo, de ambientes de trabajo que fomenten la inclusión y la igualdad, en definitiva, asistimos a la transformación del área de Recursos Humanos y del departamento de Comunicación, donde el empleador y el empleado comparten protagonismo a partes iguales.

Dentro de este esquema, los nuevos líderes buscan fomentar ciertas habilidades que promuevan el buen desempeño laboral. Hablamos de soft skills capaces de garantizar el trabajo en equipo, la comunicación, o la capacidad para reaccionar en momentos de crisis. Y es que llevarte bien con tus compañeros, es un arma poderosa que asegura todo aquello que ahora prima en el decálogo del buen empresario.

Entre los factores señalados por los trabajadores para sentirse a gusto en un puesto de trabajo, destacan, por orden, el salario, seguido por la valoración del trabajo que realizan, el ambiente laboral y saber de primera mano los objetivos de la compañía, planes de expansión, movilidad. "La comunicación debe ser multidireccional y transparente: si el empleado no recibe la información y no se siente parte de la responsabilidad social, no formará parte de su vida".

La responsabilidad social, y la diversidad: clave para la retención de los mejores

Una redefinición radical de lo que se entiende hoy por talento y cómo gestionarlo implica necesariamente un estilo de liderazgo más humano y centrado en la persona, así como unas culturas organizativas más empáticas, focalizadas en la experiencia de sus equipos.

La responsabilidad social corporativa -entendida como la manera en que los negocios se gestionan teniendo en cuenta los intereses de sus empleados, clientes, proveedores, accionistas y su impacto ecológico y social- ya llevaba años ganando peso como argumento para humanizar a las empresas, pero la pandemia ha supuesto un factor de disrupción aún mayor en este ámbito. Tomar consciencia de la vulnerabilidad humana ha cambiado las percepciones y prioridades de muchas personas y, en particular, de las últimas generaciones en incorporarse al mundo laboral.

"Si las organizaciones no se transforman, para garantizar que pueden atraer, inspirar, motivar, administrar, desarrollar y recompensar a su gente de manera adecuada, pueden perder sus activos más valiosos"

El talento joven busca compañías que cuenten con un propósito y comprendan que el valor de cualquier organización radica en las personas. En este escenario, la responsabilidad social se ha convertido en un factor clave para la atracción y retención de los mejores profesionales.

Las compañías están experimentando un salto desde la tradicional RSC hacia los criterios ESG -ambientales, sociales y de gobernanza-. "El principal cambio es pasar de una estrategia a tener que medir de verdad el impacto de las acciones".

Los directivos son muy importantes para mantener el talento dentro de la empresa. Los buenos gestores articularán claramente la visión y los objetivos de la empresa, fomentarán el desarrollo de los empleados y les ayudarán con información, recursos y tecnología clave. Los directivos deben ser responsables de su capacidad para retener al personal y de sus habilidades de gestión de personas.

Inmersos en este entorno de cambio y de incertidumbre sin precedentes, hemos aprendido que el talento sigue siendo una de las ventajas competitivas más relevantes para cualquier tipo de organización. Si las organizaciones no se transforman, para garantizar que pueden atraer, inspirar, motivar, administrar, desarrollar y recompensar a su gente de manera adecuada, pueden perder sus activos más valiosos.

En definitiva, estamos ante una oportunidad única para replantear las políticas en torno al trabajo: no solo ha cambiado el cuándo y el dónde se trabaja, sino también el cómo y el porqué, y esto ya no depende tanto de las empresas como de las personas que forman parte de ellas.