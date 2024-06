El Supremo anula la absolución de Aristrain por fraude fiscal y ordena repetir el juicio

EEl Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 11 de enero de 2022 que absolvió al empresario vasco y accionista de ArcelorMittal y Tubacex, José María Aristrain, de quince delitos fiscales. El Alto Tribunal, en una sentencia del 29 de mayo de la que fue ponente el magistrado Vicente Magro, considera que el tribunal de Madrid no justificó de forma motivada los motivos de la absolución.

Aristrain fue acusado por la Fiscalía y por la Abogacía del estado de eludir el pago de 210 millones a la Agencia Tributaria entre 2005 y 2009. El Ministerio Público solicitó 64 años de cárcel y una multa de más de 1.000 millones para el empresario.

Concretamente, las acusaciones señalaban que Aristrain habría creado una trama empresarial entre Países Bajos y Luxemburgo en esos años para simular que dirigía sus compañías desde fuera de España. Sin embargo, tanto para la Fiscalía como para Hacienda la residencia real del empresaria estaba en España, concretamente en Pozuelo de Alarcón (Madrid) ciudad en la que según las acusaciones residía y dirigía sus negocios. Las acusaciones consideran que las compañías de Aristrain en el extranjero solo fueron una artimaña para "simular" que vivía fuera de España y por tanto ahorrarse el pago de impuestos en nuestro país.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó en su sentencia que no quedó acreditado que el acusado simulara vivir fuera de España entre 2005 y 2009. "Si no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo para considerar que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos", dijo.

Ahora, el Tribunal Supremo estima los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

La Sala pide repetir el juicio puesto que el anterior supuso una vulneración de la tutela judicial efectiva de la acusación por falta de la debida motivación. Así, pide practicar las pruebas y que se dé una justificación motivada de los argumentos a favor o en contra de que Aristrain simulara vivir fuera del país.