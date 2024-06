El juez procesa al ex director de IDEA y al ex presidente de Santana por la pieza de Santana en los ERE

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha acordado la continuación del Procedimiento Abreviado que se sigue contra el ex director de la agencia IDEA, Jacinto Cañete, y el ex directivo de IDEA y ex presidente de Santana Motor, Bienvenido Martínez. Están bajo sospecha supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos por importe de más de 1,3 millones de euros en la pieza separada de Santana entre 2009 y 2011. Ambos investigados pudieron haber incurrido en delitos de prevaricación administrativa y malversación. El auto también acuerda el archivo de las actuaciones para otros tres investigados, entre los que está Juan Carlos Martínez, hermano de Bienvenido y marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, que dimitió cuando se conocieron movimientos empresariales de su esposo en marzo de 2023.

El juez Vilaplana detecta indicios de la comisión de delitos en la actuación de Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez en al menos tres aspectos.

El primero son transferencia realizadas entre 2009 y 2001 por importe 339.701 euros desde a favor de la empresa Experience Management Group (EGM) cuyo administrador único era Bienvenido Martínez, al mismo tiempo presidente de Santana Motor. El juez destaca en su razonamiento que Santana habría transferido irregularmente fondos en beneficio de EGM presumiblemente el virtud del alquiler de un despacho en las oficinas de un centro de negocios en Madrid.

El auto indica que la mercantil EGM en el contexto del convenio para desarrollar las capacidades del Massif "fue contratada -de forma injustificada- por la Junta de Andalucía para la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid", dependiente de la Agencia IDEA. La sociedad FAGIA, instrumental de IDEA, fue la que suscribió el contrato, "con fecha 1 de noviembre de 2009 (es decir, tan sólo dos meses después de constituirse la referida empresa EMG, S.L.) para la prestación de servicios técnicos vinculados a la Dirección y operaciones del Centro de Negocios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid". Bienvenido Martínez "desempeñaba el cargo de Director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA hasta el mismo día de antes de formalizarse el contrato entre FAGIA y EGM", según las diligencias practicadas en instrucción.

Bienvenido Martínez, "bien a través de EGM, bien a través de otras sociedades vinculada habría percibido ingresos por importe total de 1.364.034 euros; en particular -como se ha señalado anteriormente-, de Santana Motor (339.701 euros) y de FAGIA (280.974 euros).

Otras empresas

Además EMG "habría recibido ingresos procedentes de otra entidad participada por la Agencia IDEA, en particular, de FASUR SA, por importe de 201.568 euros; coincidiendo precisamente, al propio tiempo, con el desempeño por parte del Sr. Martínez Martínez del cargo de Presidente del Consejo de Administración de FASU, cargo para el que fue nombrado por el Director General de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete". FASUR era auxiliar de Santana Motor, también presidida por Bienvenido Martínez.

Y también se investiga la relación entre Bienvenido Martínez y EGM y Laboratorios Rovi, que habría recibido subvenciones de la IDEA por valor de más de 6 millones de euros, según el auto judicial, y que habría contratado con EGM diversos servicios, a pesar de que Bienvenido Martínez se encontraba de nuevo "en una evidente situación de incompatibilidad", ya que parte de las subvenciones concedidas a la farmacéutica se concedieron siendo Martínez directivo de IDEA.