El presidente de los procuradores considera una "aberración" que el Parlamento revise las resoluciones judiciales en una comisión

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Calos Estevez se ha mostrado contrario a la creación de una Comisión Parlamentaria que revise las decisiones judiciales al hilo de la nueva Ley de Amnistía. Así, ha afirmado que "me parece una aberración que el Poder Legislativo revise las resoluciones de los tribunales en una comisión, del Poder Judicial".

La separaciones creo que está muy clara, en la Constitución no es nada nuevo, puestoque se inventó en el siglo XVIII, y después de más de dos siclos de separación de poderes como base y baluarte de la democracia, creo que tratar de destruirla ahora no es lo más adecuado".

También, en el transcurso de su intervención de una jornada del Forum Nueva Economía, el presidente de los procuradores de España ha afirmado, sobre la filtración de datos sobre la inspección tributaria a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "todo lo que sea filtración de datos me parece muy mal y estaría muy bien averiguar quien ha sido el autor de esta acción y, así, ejemplarizar para que no vuelvan a ocurrir estas actuaciones" .

Ha dicho que le parece muy bien que la pareja de Ayuso ejerza las acciones que le parezcan oportunas y ha bromeado al señalar que "si va a presentar una querella habrá un procurador que se encargue del caso.

Y, en la misma línea, ha explicado que la filtración de investigaciones es algo que los procuradores han sufrido "uy a menudo, sobre todo en asuntos de lo contencioso-administrativo con repercusión mediática, como asuntos de problemas municipales, puesto que los clientes se enteraban antes por la prensa que sus clientes de las decisiones judiciales. Ahora, ha comentado, las filtraciones han disminuido.

Juan Carlos Estévez ha alertado de que el Tribunal Supremo va camino de la desertización al llevar años sin incorporar magistrados como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, al no poderse designar a magistrados para cargos de responsabilidad. "Es una situación extremadamente peligrosa", ha señalado. Además, ha recordado que gran parte de los 15 presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales se encuentran en funciones o están a punto de jubilarse.

Sobre las negociaciones para renovar CGPJ ha dicho que es optimista o no, según a quien se escuche de entre los negociadores, y respecto a la elección de nuevos vocales, Ha defendido que los ocho nombrados por extracción judicial no deberían ser magistrados, sino representantes de profesiones jurídicas como fiscales, abogados, procuradores, secretarios judiciales y no jueces, que ya tienen doce representantes ni militantes de los partidos políticos sin puesto designado, como ha venido sucediendo.

Sobre la Ley de Amnistía ha eludido pronunciarse como presidente de los Procuradores, alegando que "no puedo opinar en nombre de todos, máxime cuando el Consejo General no se ha pronunciado al respecto. En esta profesión hay procuradores de todas las ideologías y en todas las regiones de España. No obstante, lo que sí está claro es que los procuradores acataremos lo que digan los tribunales al respecto".

Sobre la profesión que preside ha explicado que los procuradores han sabido adaptarse a lo largo de su historia a las exigencias sociales en cada momento y esta es una de las profesiones más antiguas entre las que existen, con más de 2.000 años de historia.

Estévez se ha referido al número de notificaciones de resoluciones de los tribunales que realizan y que superan los 100 millones anuales a los que hay que sumar 20.000 actos de comunicación para notificar actos fuera de los tribunales y el millón de procedimientos de justicia gratuita que se efectúan anualmente.

Ante esta eficacia profesional, también ha reivindicado la participación del colectivo en la ejecución de las resoluciones, mediante una delegación que les permita colaborar son jueces y letrados de Justicia. A estos efectos, ha destacado que hay en torno a 10.000 millones de euros en espera de ejecución en los tribunales.