Las empresas analizan el nuevo estándar de 'compliance' sociolaboral

Carlos de la Torre, vicepresidente de la Asociación de Directivos y Directivas de Relaciones Laborales (ADiReLab) y socio del Área Laboral de Gómez Acebo & Pombo, ha afirmado en su intervención en el VIII Congreso de esta organización profesional que la norma UNE 19604 de Compliance Sociolaboral es "un estándar de certificación complejo".

Este estándar establece requisitos y proporciona directrices para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del compliance sociolaboral eficaz y alineado con la legislación sociolaboral española y los compromisos auto impuestos por la organización.

La norma da a las empresas la posibilidad de estandarizar sus procesos de cumplimiento de todas las normas laborales que les afectan.

El objetivo de la Norma UNE es ayudar a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva de compliance sociolaboral, teniendo en cuenta que una gestión eficaz y sólida de los riesgos relacionados con este ámbito debería considerarse como una oportunidad para perseguir cualquier incumplimiento en el ámbito laboral y, con ello, aprovechar para reforzar la reputación y sostenibilidad social de las compañías.

El estándar abarca cuatro ámbitos principales de actuación, incluyendo el ejercicio de los derechos constitucionales (en particular, la igualdad, la no discriminación y la protección de colectivos especialmente vulnerables); la relación individual de trabajo, desde el acceso al empleo hasta la extinción del contrato de trabajo; las relaciones colectivas de trabajo (libertad sindical, derechos de información, participación y, en su caso, negociación, con la RLT); y, en último lugar, la protección social (prestaciones de Seguridad Social; mejoras voluntarias; sistemas de previsión complementaria).

Se deja abierta la posibilidad de incluir en este ámbito aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 o la actuación conforme a los criterios ESG (medioambiente, social y gobernanza).

Mayrata Conesa, mánager de Compliance y Buen Gobierno en Aenor, ha destacado que si bien la norma precisa lo que la "organización debe hacer, no explica cómo debe llevarlo a cabo".

Muchas empresas pueden hacer uso de esa norma, pero cómo debe hacerlo es un trabajo personalizado de cada organización".

Según Conesa, la norma "va a servir de instrumento para ordenar y formalizar ciertas cuestiones, pero no presenta nada nuevo que no exista ya". Y ha concluido insistiendo en que "la certificación no es la meta, sino un trabajo que se tiene que mantener a largo plazo".

Según Ramona Fernández Kelly, directora corporativa de Recursos Humanos en FCC, la normativa está dando un cambio desde una norma que tiene un contenido claro y literal donde se dice cómo y qué hay que hacer, a una norma en la que se pide conseguir un resultado o evitar uno que no es deseado. "Observo cada vez más una cultura de rendición de cuentas" ha afirmado.

Fernández Kelly ha ligado el proceso de innovación con el concepto multidisciplinar. "Esta norma y el compliance no se pueden llevar a cabo sin tecnología que nos ayude a fijar y seguir los controles que van a ser imprescindible. Necesitamos tecnología que nos ayude a dar seguimiento a los Indicadores claves de rendimiento (KPIS), evaluar los proveedores, etc.".

La eficacia de la implantación de esta norma pasa por la correcta elaboración de un programa de compliance laboral con un mapa de riesgos y el diseño de controles adaptados a la realidad normativa de la organización, permitiendo, no solo el cumplimiento de la norma laboral, sino especialmente la prevención de sus eventuales incumplimientos, poniendo especial énfasis en la implementación de procesos de diligencia debida con terceros, la creación de un sistema interno de información, la elaboración de un código de conducta, así como la designación de un responsable del sistema de gestión.

Déborah Rodríguez, legal manager de Relaciones Laborales de Grupo Santander, ha explicado cómo la norma afecta al sector bancario, que es especialmente peculiar debido a su alta regulación.

Rodríguez ha señalado que con esta norma se completa la función de las relaciones laborales, y que los programas de cumplimiento de gestión laboral son importantísimos para minimizar los riesgos a los que se enfrentan las empresas. "Aumentan la seguridad jurídica ante determinadas incertidumbres, así como la confianza que deben tener nuestros grupos de interés, que, en nuestro caso, son los clientes e inversores", agregó.

Y ha cerrado su intervención mencionando las áreas críticas de la norma. "La piedra angular sigue siendo el código de conducta de los empleados. Es muy relevante, en especial, el canal de denuncias y las políticas y normativas internas".

Según Rodríguez, "nos debemos plantear ir más allá del perímetro que marca la norma, e incluir otras áreas relevantes como la protección de datos de los empleados".

María Cruz Vicente, miembro del Consejo Académico de ADiReLab y secretaria de Acción Sindical de CCOO ha explicado que "la productividad hay que repartirla y tan importante es la distribución del tiempo de trabajo como la reducción de jornada. No se pueden distribuir, además, sin negociación colectiva", aseveró. Además, reivindicó que esta legislatura debería abordar la jornada laboral de 35 horas semanales de manera progresiva ha asegurado.