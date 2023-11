El PSOE llevará al Constitucional la reforma del Senado del PP para dilatar la Ley de Amnistía

La portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, anunció este martes que el PSOE llevará al Tribunal Constitucional (TC) la reforma del Reglamento del Senado del Partido Popular que permitirá retrasar la tramitación de la proposición de la Ley de la Amnistía hasta dos meses en la Cámara Alta, en vez de tramitarla por la vía de urgencia, que serían 20 días.

La reforma propuesta por el PP se aprobará al contar este partido con mayoría absoluta en el Senado.

Granados acusó al PP de haber agilizado la tramitación de esta norma y haberla incluido en el orden del día del Pleno que tendrá lugar el miércoles para impedir que el resto de grupos se pronuncien al respecto, ya que, según explicó, la propuesta aún no se ha publicado y no se ha admitido a trámite.

En ese sentido, afirmó que esta reforma supondría una "modificación de la Constitución" y vulneraría los derechos de los grupos parlamentarios. El PP basa su reforma en el artículo 90 de la Constitución, que regula la tramitación de los proyectos de ley en el Senado y que en caso de que sean tramitados por urgencia no permite que permanezcan en la Cámara más de 20 días.

No obstante, esta ley hace referencia a los proyectos de ley no a las proposiciones de ley y, todo indica, que la Ley de Amnistía se planteará como una proposición de ley. En ese sentido, la portavoz socialista relató que existe una sentencia del TC del año 2002 que es aplicable no solo a los proyectos de ley sino también a las proposiciones de ley, lo que les valdría como argumento para recurrir la reforma de los populares.