Nueva obligación para las empresas: deberán publicar los salarios de hombres y mujeres en un mismo puesto

El Parlamento Europeo (PE) dio este jueves luz verde a la nueva directiva de transparencia salarial, que obligará a las empresas de la Unión Europea a publicar el sueldo que pagan por el mismo trabajo en función del género con el fin de cerrar la brecha por la que hoy las mujeres cobran de media casi un 13% menos que los hombres. El pleno de la Eurocámara aprobó la norma con 427 votos a favor, 79 en contra y 76 abstenciones.

La directiva prevé que los trabajadores puedan pedir a su empleador información sobre su nivel de salario y la media que paga al resto de empleados que hagan el mismo trabajo o un trabajo del mismo valor, dividida por género con el fin de poder comparar e independientemente del tamaño de la empresa.

Las compañías con más de 100 empleados estarán obligadas a publicar periódicamente información sobre la brecha salarial entre sus trabajadores y, si es del 5% o mayor y no puede justificarse por factores distintos al género, tendrán que realizar una evaluación de salarios junto con los representantes de los trabajadores.

Informar del sueldo para vacantes

Además, las empresas estarán obligadas a informar sobre el salario inicial al publicar una vacante o antes de la entrevista de trabajo y no podrán preguntar a los candidatos sobre su historial de salarios.

Por otro lado, aquellos trabajadores que hayan sido discriminados por razones de género tendrán derecho a recibir compensación, incluyendo con la recuperación retroactiva de sueldo y otros bonus o remuneraciones.

Los Estados miembros deberán fijar sanciones para las empresas que incumplan el principio de igualdad de salarios, incluyendo multas, y cuando una firma no haya respetado sus obligaciones de transparencia y exista una disputa, será la compañía y no el empleado quien tenga que demostrar que no hubo discriminación en el sueldo.