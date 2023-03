La Abogacía Española lanza un sistema de pago telemático para descongelar las cuentas judiciales

El Consejo General de la Abogacía Española pone al servicio de los abogados un sistema gratuito de pagos digitales y telemáticos a fin de descongelar los más de 10.100 millones de euros paralizados en las arcas judiciales, a consecuencia de la persecución de la huelga indefinida arrancada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desde el pasado 24 de enero.

El sistema, desarrollada por el Consejo mediante la aplicación de la tecnología Smart Contract, facilitará la transacción de las cifras asociadas a las consignaciones judiciales con el "máximo nivel de seguridad jurídica". La plataforma, pionera en España y a nivel mundial, permitirá a los abogados bloquear los acuerdos hasta que se efectúen los pagos, agilizando las transacciones, devolviendo el dinero al mercado y garantizando al extremo los niveles de seguridad.

Desde el Consejo, apuntan que lo más eficiente del sistema es la seguridad jurídica que garantiza y la protección que esta genera en los pagos. "Si no hay pago, el contrato no se perfecciona, garantizando máxima seguridad jurídica en la contratación a través de Internet y consiguiendo que el contrato se cumpla o no pueda descargarse y se cancele en caso de que no se formalice el pago", señalan.

Asimismo, la plataforma la plataforma también es aplicable para el resto de los sectores ajenos a la abogacía, el sistema ya opera en servicio inmobiliarios, compraventa y en diferentes bienes y servicios.

"La Abogacía española confía en que mientras siga sin solución la huelga, esta herramienta permita dar una respuesta eficaz a las consecuencias que está teniendo el bloqueo de la cuenta judicial en la ciudadanía y, en concreto, para muchas familias españolas", concluyen.