El Constitucional ve "injustificada" la abstención de Espejel en el recurso de la Ley del Aborto

El Tribunal Constitucional ya tramita el recurso del PP contra la Ley del Aborto, trece años después, y no sin polémica. El Tribunal de Garantías emitió este miércoles un comunicado en el que señala que considera injustificada la abstención de magistrada Concepción Espejel Jorquera para participar en la deliberación del recurso de inconstitucionalidad presentado contra diversos preceptos de la Ley de 2010.

Espejel justificó que su abstención estaba fundada en la participación como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de ley, que fue sometido a votación del pleno del CGPJ, sin llegar a ser aprobado, por lo que no fue incorporado al proceso legislativo que dio lugar a su posterior aprobación.

Sin embargo, el rechazo del TC a su abstención se fundamenta, según explica el comunicado, en cuatro consideraciones que se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en las particularidades del caso: la abstención ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares; el objeto del recurso sobre el que ha de deliberar no coincide con el del anteproyecto de ley sobre el que se recabó el fallido informe del CGPJ; la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresado hace más de doce años; y pese a someterse a votación, los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al CGPJ no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado al Gobierno.

El Constitucional, tras su renovación del pasado diciembre, puso en marcha varios de los recursos pendientes, entre ellos el de la Ley del Aborto. No obstante, la reforma de esta ley está en la actualidad en pleno trámite parlamentario. El Congreso aprobó en diciembre la reforma, que ahora está en el Senado.

