Invest in Madrid y la Corte de Arbitraje firman un acuerdo de colaboración institucional para promover la inversión extranjera en Madrid

Invest in Madrid y la Asociación Europea del Arbitraje (AEA) firman un acuerdo de colaboración para atraer la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid

Con la firma del acuerdo, Invest in Madrid pasará a formar parte del Open de Arbitraje, un evento que hace referencia al arbitraje comercial y de inversión en España, como en las diferentes sesiones Little Open que se realicen a lo largo del año, espacio donde todos los actores del arbitraje (abogados, empresas, árbitros, peritos, etc.) se encuentran periódicamente para debatir sobre las principales novedades de la especialidad.

El objetivo prioritario del acuerdo es fortalecer la imagen de la Comunidad de Madrid como destino atractivo e idóneo para la inversión extranjera, dando especial visibilidad a sus ventajas competitivas con respecto a otras grandes capitales y mostrando la amplía seguridad jurídica existente en la región, presupuesto esencial para la realización del tráfico económico.

Madrid, la elegida

Su situación geográfica estratégica y su posicionamiento como una de las grandes capitales europeas del Derecho, hacen de Madrid un nudo económico clave. En 2021, el prestigioso ranking económico Global Power City Index elaborado por el Instituto de Estrategias Urbanas de la Fundación japonesa Mori Memorial, escogió a Madrid como la quinta ciudad europea más atractiva para personas, capital y empresas, y la novena a nivel mundial.

La Comunidad de Madrid destaca por su economía libre y abierta, un marco fiscal estable, certidumbre legal, ser el principal centro legislativo y de toma de decisiones a nivel nacional, y su posición como primer hub financiero de España, con gran variedad de empresas ya localizadas en la región. Además, su privilegiada situación geográfica convierte a Madrid en la puerta de acceso para numerosos mercados internacionales. Toda esta variedad de factores ha repercutido a que la capital española sea la elegida.

Si la Comunidad de Madrid, per se, ya supone el acceso a un mercado de 6,8 millones de personas, su ubicación facilita acceso directo a los mercados de España, Europa y Norte de África, que suman más de 1.000 MM de consumidores. Por no hablar del mercado latinoamericano, donde los vínculos culturales e históricos hacen de Madrid la primera opción para las empresas latinoamericanas que expanden sus actividades a Europa, y el posicionamiento perfecto para empresas europeas que quieren gestionar su actividad económica en Latinoamérica desde Europa.

Invest in Madrid es la oficia regional para la promoción y atracción de la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid. El cometido principal de la institución es dar servicio a los inversores interesados en instalar o ampliar su negocio en cualquiera de los 179 municipios de la región, acompañándolos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.