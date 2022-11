¿Cuándo es conveniente hacerse un plan de pensiones? Lo antes posible

Si tienes menos de 30 años y ya has contratado un plan de pensiones privado por iniciativa propia, no es extraño que te miren como un bicho raro si se lo cuentas a tus amigos. Te preguntarán, incluso, si te sobra el dinero. Ser previsor de cara a la jubilación no es frecuente a esa edad. Pero, tenemos que pensar en nuestro futuro, puesto que no sabemos a ciencia cierta qué sucederá.

Antes de nada, hay que recordar qué son los planes de pensiones. Son productos de ahorro, inversiones a futuro, que vienen a complementar lo que será nuestra pensión pública. De acuerdo con los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), a cierre de 2021, había 9,4 millones de planes de pensiones abiertos en España. El número de personas que lo tienen es más bajo, unos ocho millones. Muchas de ellas poseen más de un plan.

Otro dato para tener en cuenta de Inverco es que el patrimonio de los planes de pensiones del sistema individual se situó a finales del mes de agosto en 82.306 millones de euros. A pesar de los rendimientos negativos generados por las turbulencias acontecidas en los mercados financieros en el conjunto del año, este instrumento de ahorro con horizonte temporal a muy largo plazo continúa presentando rentabilidades positivas en el medio-largo plazo. Por ejemplo, a 26 años, los planes de pensiones registran una rentabilidad media anual del 2,7% y, en el medio plazo (10 y 15 años), presentan una rentabilidad del 3,3% y 1,6%, respectivamente.

El ahorro privado es necesario

Ahora más que nunca, es necesario fomentar el ahorro privado con el objetivo de que la economía española sea menos dependiente de las circunstancias externas y como complemento para que las familias puedan mantener su nivel de vida en la etapa de la jubilación.

La pregunta clave es cuál es la mejor edad para contratar un plan de pensiones privado. Alrededor de 31 millones de personas en España tienen, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 18 y 66 años. Este es el público objetivo de los planes de pensiones. En primer lugar, porque la edad mínima para acceder a un producto financiero de este tipo es de 18 años. En segundo lugar, porque la jubilación ordinaria está fijada actualmente a los 66 años y no se puede ser beneficiario y aportador de un mismo plan. Lo que necesitemos es utilizar el ahorro generado para complementar nuestra pensión.

Un consejo frecuente es esperar a tener una situación de estabilidad laboral para contratar un plan

En general, los expertos recomiendan que se contrate lo antes posible. En ese sentido, es obvio que, cuanto antes se empiece, menor será la aportación mensual necesaria para conseguir un mismo capital al llegar a la jubilación. Aunque hay un consejo frecuente que es esperar a tener una situación de estabilidad laboral, por lo que podría decirse que el período comprendido entre los 35 y los 45 años, quizá, resulte el más apropiado para contratar un plan de pensiones.

La edad también deber ser un elemento de decisión determinante en el tipo de plan de pensiones a contratar según el riesgo: renta variable, más arriesgados, pero con mayores ganancias; o renta fija, más conservadores. Se recomienda, cuando eres más joven y la jubilación está lejana, empezar con planes agresivos con altas rentabilidades, para luego cambiarse a la renta fija. Lo suyo es ir modificando el porcentaje de renta variable y renta fija, según se acerca el momento de la jubilación, de tal forma que, a partir de los 50 años, lo más recomendable es tener una inversión más conservadora, invirtiendo en una mayoría de activos de renta fija (70%, por ejemplo) y menos de renta variable (30%).

De ahí que Banco Santander nos recuerde precisamente que la estrategia de inversión de un plan de pensiones debe estar adaptada a nuestras necesidades y al tiempo que quede para nuestra jubilación. Su Gama Mi Proyecto Santander Sostenible utiliza una estrategia de ciclo de vida. Esto significa que cada plan tiene un nivel de riesgo inicial en función de la edad y el horizonte de inversión hasta el momento de la jubilación. Con el paso del tiempo, se va reduciendo la exposición a los activos de riesgo y aumentando la inversión en renta fija.

Para poder elegir un plan de pensiones de acuerdo al riesgo que estemos dispuesto a asumir, la entidad cuenta con la Gama Mi Plan Santander, en la que solo hay que decidir entre tres niveles de riesgo. Además, con su Simulador de Planes descubrimos cuánto debemos aportar mensualmente para alcanzar los ingresos que deseamos en el momento de la jubilación. A través de unas preguntas, sabremos cuánto necesitamos ahorrar mes a mes. Y, si se quiere disfrutar de un interés mínimo garantizado que no dependa de las fluctuaciones de los mercados, la mejor opción estará en los PPA o Planes de Previsión Asegurados.

Adicionalmente, Banco Santander cuenta con una bonificación de hasta el 6% por traspasar el plan de pensiones y disfrutar de los productos que esta entidad ofrece a sus clientes, ya que su objetivo es conseguir que el cliente tenga el mayor capital posible para que pueda disfrutar de esa jubilación, seguro que soñada y merecida.