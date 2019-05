La Torre Eiffel de París, evacuada tras detectarse a un hombre escalando su estructura

La Torre Eiffel de París, uno de los monumentos más reconocibles de Francia, ha sido evacuada a primera hora de la tarde de este lunes, según han confirmado sus responsables.

El motivo del cierre es la presencia de una persona escalando su estructura, desconociéndose por el momento los motivos que le han llevado a tal fin.

Los canales oficiales de comunicación de la Torre Eiffel han confirmado el cierre "hasta nueva orden" sin dar más detalles al respecto.

La seguridad en la capital francesa es máxima, semanas después del incendio de la catedral de Notre Dame, otro de sus iconos más representativos, que sufrió graves daños a causa de un fuego accidental.

???????? La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

???????? The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.