El movimiento Wikileaks ha denunciado que su fundador, Julian Assange, será expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres "en cuestión de horas o días", tal y como ha informado el diario local El Comercio.

"Fuentes de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano han indicado a Wikileaks que Julian Assange será expulsado en cuestión de horas o días utilizando como pretexto el caso 'INA Papers'", ha señalado el portal de filtraciones en su cuenta de Twitter. Según recoge Europa Press, dichos documentos vinculan al presidente del país, Lenín Moreno, con la adquisición de bienes con varias empresas 'offshore'.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq