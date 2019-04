Ni el Parlamento británico lo aguanta: una gran gotera obliga a suspender otro debate del Brexit

El estrés del Brexit no solo está provocando ansiedad a los diputados, sino que también está afectando al mismo Palacio de Westminster. La Cámara de los Comunes tuvo que ser suspendida hoy por culpa de una gran gotera que interrumpió el debate vespertino y no dejó de crecer, hasta tal punto que el vicepresidente del Parlamento ordenó cerrar el edificio hasta el lunes para repararlo.

