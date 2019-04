Una decena de 'culos contra el cambio climático' se cuelan en el debate del Brexit

Por si faltaba algo en el caos en el que se ha sumido el Parlamento británico, un grupo de activistas aprovechó el debate sobre los planes del Brexit para protestar contra el cambio climático de la forma más visual que se les ocurrió: quedándose en ropa interior y apoyando sus culos contra los cristales de la galería de visitantes de la Cámara de los Comunes.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the 'elephant in the room' — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne