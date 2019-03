Jens Stoltenberg seguirá al frente de la OTAN hasta 2022

Los países de la OTAN han acordado prorrogar el mandato del actual secretario general del organismo de defensa euroatlántico, Jens Stoltenberg, dos años más, hasta el 30 de septiembre de 2022.

"Juntos, continuaremos adaptando y modernizando nuestra Alianza para mantenerla en forma para el futuro", ha subrayado a través de su perfil de Twitter Stoltenberg para reaccionar a la extensión de su mandato en dos años, algo que ha calificado de "un honor".

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future: https://t.co/ybBwSDOy6z pic.twitter.com/K5CIiqRYjl