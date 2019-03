Hillary Clinton insiste en que no se presentará a las elecciones presidenciales de 2020

No, no y no. La excandidata presidencial Hillary Clinton confirmó en una entrevista a un canal de Nueva York que no piensa sumarse a las decenas de aspirantes demócratas que lucharán por enfrentarse contra Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo año. "No me presentaré", prometió tajantemente.

La exsenadora prometió que seguirá "luchando y hablando y defendiendo lo que creo", y prometió apoyar al Partido Demócrata "como sea conveniente". "Lo que está pasando en el país me preocupa profundamente. No estamos polarizados, estamos en campos enfrentados, es algo que no había visto en mi vida adulta", lamentó.

Pese a que nunca haya dicho tener intención de presentarse a las elecciones de 2020, los rumores sobre una nueva candidatura de Clinton no han dejado de flotar en la política estadounidense en los últimos años. Tras su derrota, la exsecretaria de Estado afirmó que aún "le gustaría ser presidenta" y siguió comentando la actualidad política. Su exjefe de campaña de 2008, Mark Penn, ahora partidario de Trump, predijo en noviembre que se presentaría de nuevo. El propio presidente la retó en varias ocasiones a presentarse a por la "revancha".

Clinton obtuvo tres millones de votos más que el actual mandatario, pero el sistema electoral estadounidense hizo que los votos de Trump, mejor repartidos en un puñado de estados clave, se tradujeran en una victoria en compromisarios, que son los que eligen al presidente.

Para las primerias de 2020 ya hay una lista de 12 candidatos demócratas de primer nivel, con alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. Todavía se espera que se sume al menos media decena más, incluido el favorito en las encuestas, el exvicepresidente Joe Biden.