EEUU promete una "fuerte respuesta" ante cualquier acto que afecte el regreso de Guaidó

El Gobierno estadounidense ha advertido de que habrá una "fuerte respuesta" contra cualquier amenaza que afecte al "regreso seguro" a su país del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha llamado a una movilización contra Maduro coincidiendo con su vuelta.

"El presidente interino Juan Guaidó ha anunciado su planeada vuelta a Venezuela. Cualquier amenaza o acto contra su regreso seguro se encontrará con una fuerte y significante respuesta por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional", ha advertido John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, a través de su cuenta en la red social Twitter.

El asesor de Trump ha publicado el tuit minutos después de que Guaidó diera un discurso a través de Facebook Live, Periscope y Twitter, en el que ha llamado a los venezolanos a movilizarse si el Gobierno del presidente Nicolás Maduro trata de detenerle cuando llegue a su país.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community.