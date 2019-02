Guaidó anuncia que vuelve a Venezuela y advierte que detenerle sería "un golpe de Estado"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y auto-erigido "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, ha asegurado este martes que si es encarcelado cuando vuelva a territorio venezolano sería "un golpe de Estado".

"Si deciden cometer el error político e histórico de encarcelarme van a tener que responder ante el mundo. Eso sí sería un golpe de Estado. Eso sería un atentado claro ante la estabilidad del país", ha afirmado Guaidó en una entrevista para la cadena Caracol de la televisión colombiana.

Guaidó ha afirmado que al "régimen de Maduro" le gustaría contar con un nuevo exiliado, "pero si se atreven a meterme preso habrá una respuesta sin precedentes tanto de la gente como de la comunidad internacional". "No vamos a caer ante amenazas ni mucho menos chantajes del anterior Gobierno", ha subrayado.

A pesar de que el presidente de la Asamblea Nacional ha indicado que no es seguro volver a Venezuela ni ejercer la política en el país, Guaidó ha recalcado que el ejercicio de sus competencias es en Caracas. "No es seguro regresar, no es seguro estar en Venezuela hoy por la inseguridad, por la crisis humanitaria que existe en nuestro país y por supuesto la dictadura. Ejercer la política en mi país tiene un alto muy alto riesgo que se puede pagar con la vida. Ahora mi deber como presidente encargado de Venezuela es regresar a mi país".

Las declaraciones de Guaidó llegan horas después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sugiriera que las fuerzas de su Gobierno le detendrán si cumple su promesa y regresa a territorio venezolano, argumentando que sobre él pesaban medidas judiciales que le impedían viajar al extranjero.

Guaidó cruzó a pie la frontera hacia Colombia el fin de semana y asistió el lunes en Bogotá a la reunión del Grupo de Lima, en la que fue reivindicado como "presidente encargado" de Venezuela frente al "usurpador" Maduro, que ha denunciado un intento de "golpe de Estado".

Además ha anunciado su deseo de regresar a Venezuela, a pesar de que en declaraciones a los periodistas en Bogotá dijo ser consciente de los "riesgos" que corría. El ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, planteó incluso la posibilidad de "actuar colectivamente" en caso de amenaza contra la integridad de Guaidó o de su familia.