"Las posibilidades de convocatoria unilateral de elecciones en Venezuela por parte de Guaidó son nulas o mínimas"

España ya ha declarado públicamente el reconocimiento del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente al cargo del país con la misión de fijar unos comicios lo antes posible. Como ella, varios países de la UE se han sumado al camino abierto por EEUU. Sin embargo, la crisis en Venezuela plantea muchas cuestiones sobre el alcance real que tiene este posicionamiento. ¿Puede Juan Guaidó convocar elecciones presidenciales por haber sido reconocido por EEUU y la UE?

Augusto Delkáder es profesor de los Estudios de Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en relaciones internacionales. A él acudimos para despejar las dudas que genera un conflicto internacionalizado e "inédito".

¿Podrá Juan Guaidó convocar las elecciones presidenciales que le piden desde la UE si Maduro no da un paso al lado?

El poder tanto de facto como de iure en Venezuela sigue estando indudablemente en el Gobierno de Nicolás Maduro. Por tanto, las posibilidades de convocatoria unilateral de elecciones por parte de Juan Guaidó son nulas o mínimas.

Su legitimación por parte de EEUU y de varios países europeos crea una situación de presidencia doble... ¿Está ahora Guaidó más legitimado que Maduro a efectos nacionales?

No puede hablarse de doble presidencia ni de Gobierno en paralelo, puesto que Juan Guaidó no tiene acceso ni control de las principales instituciones para el ejercer el poder ejecutivo del Estado. De acuerdo a la denominada 'Doctrina Estrada', el reconocimiento internacional se hace sobre Estados y no sobre Gobiernos. Además, es inédito el reconocimiento a un Gobierno que no ostenta la soberanía ni controla el territorio de un país. Esto no ha sucedido ni siquiera en Siria, donde para la mayoría de los actores internacionales la autoridad legítima de Siria ha seguido siendo el Gobierno de Siria y no el CNS.

¿Por qué España y la UE siguen a EEUU en la denuncia al Gobierno de Maduro? ¿Qué consecuencias políticas inmediatas puede tener el reconocimiento a Guaidó?

La política exterior de la UE y de España deben ser autónomas e independientes de la política exterior de la Administración Trump. El seguidismo a EEUU en asuntos internacionales merma la capacidad y la legitimidad de ambos como actores internacionales.

¿Qué legitima a esas potencias para intervenir en la política de Venezuela?

Desde el punto de vista humanitario y de respeto al Derecho Internacional, es fundamental descartar toda estrategia que contemple cualquier forma de intervención militar. El principio de no intervención es un elemento central de la Carta de Naciones Unidas y un principio rector del Derecho Internacional. Sin embargo, la Administración Trump rescata la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt que constituyeron la herramienta de justificación de las intervenciones políticas y militares de EEUU en América Latina y el Caribe.

¿Hay alguna semejanza con los pasos previos a la invasión de Irak?

Existen similitudes con el proceso de intervención de EEUU en Irak y, en general, con las intervenciones en Latinoamérica durante el Siglo XX. El apoyo financiero y logístico a grupos opositores y el interés por el petróleo en el caso Irak son algunos ejemplos. Podemos hablar de una línea de continuidad de Trump respecto de la política exterior intervencionista de los halcones republicanos de la Administración Bush.

La Administración Trump tardó 30 minutos en reconocer a Juan Guaidó como Presidente, tras su auto proclamación como Presidente. Esto es una buena prueba de la participación directa de EEUU en la estrategia de cambiar al Presidente de Venezuela por vías extra constitucionales.

¿Qué opciones le quedan a Maduro?

La única salida pacífica y democrática del conflicto en Venezuela pasa por el diálogo político entre el conjunto de los actores. En este sentido, la idea de crear un Grupo Internacional de Contacto formulada por Federica Mogherini, Alta Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), y Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay, es una medida que camina en esa dirección. La reunión de este grupo será el 7 de febrero en Montevideo e integrará por parte de la UE a Alemania, Países Bajos, Italia y a los países latinoamericanos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

¿Hay riesgo de guerra civil en Venezuela?

Si no se producen injerencias externas, el nivel de riesgo de guerra civil es bajo. La situación es muy diferente en caso de que se inste a grupos radicales de la oposición a participar en acciones violentas con el objeto de romper el statu quo.

De prosperar el cambio de presidente, ¿qué futuro le espera a Maduro y cómo cambiarían las relaciones internacionales con Venezuela?

Existen en estos momentos diferentes escenarios posibles. Es complicado aventurar cuál de ellos es más probable. En cualquier caso, la resistencia al derrocamiento ha sido ya manifestada en varias ocasiones por el Gobierno. En el caso de cambio efectivo de Presidente, mucho dependerá del qué contexto en que se produjera este hipotético cambio, como el nivel de conflictividad social, el rol del ejército, etc.