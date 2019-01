El alcalde de Nueva York implanta la sanidad universal para sus ciudadanos

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado este martes que proveerá de sanidad a todos los neoyorquinos que no cuenten ya con seguro de salud. El nuevo programa sanitario, bautizado como NYC Care, costará cerca de 100 millones de dólares.

"La Sanidad es un derecho humano. En esta ciudad, vamos a convertirlo en realidad. Desde este momento, en la ciudad de Nueva York, a todo el mundo se le garantiza el derecho a la sanidad", dijo de Blasio, quien agregó que de esta forma "la primera parada para la gente no será la sala de urgencias".

Health care isn't just a right in theory, it must be a right in practice. Today I'm announcing a plan to guarantee health care for all New Yorkers. Through our own public option and a new program called NYC Care, we'll ensure the first stop for people isn't the emergency room.