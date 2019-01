Trump califica de "productiva" una nueva reunión sobre el cierre parcial de la Administración

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "productiva" una nueva ronda de conversaciones mantenida este domingo con el objetivo de acabar con el cierre parcial de la Administración.

"El vicepresidente Mike Pence y el grupo (de asesores) tuvieron hoy una reunión productiva con representantes de Schumer y Pelosi", ha expresado el dirigente en su cuenta de Twitter haciendo alusión a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"Se han abordado muchos detalles sobre la seguridad fronteriza. Ahora estamos planteando una barrera de acero en vez de hormigón. Es más fuerte y menos intrusiva. Buena solución, hecha en Estados Unidos", ha añadido.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A.