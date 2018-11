Dimite la ministra de Trabajo británica, Esther McVey, por su rechazo al acuerdo del Brexit

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. elEconomista.es

Nueva baja en el Gabineta de Theresa May a raiz del acuerdo entre Londres y Bruselas sobre el Brexit. La ministra de Trabajo, Esther McVey, ha comunicado su renuncia al cargo con una carta a la primera ministra, que después ha difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.

En la misiva, McVey muestra su rechazo al acuerdo y alega que "hemos pasado de que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo, a que cualquier acuerdo es mejor que ningún acuerdo". "No puedo defender esto, y no puedo votar por este acuerdo. Por lo tanto, no tengo otra alternativa que renunciar al Gobierno", explica.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 de noviembre de 2018

Esta misma mañana, Dominic Raab, el ministro de Brexit de Reino Unido, ha renunciado a su puesto en el Gobierno de Theresa May después del acuerdo alcanzado ayer, por sus discrepancias con él, ya que considera que el régimen pactado para la frontera irlandesa pone en peligro la "integridad" de Reino Unido.

Anteriormente, también había presentado su renuncia Shailesh Vara, secretario de Estado británico para Irlanda del Norte.