Merkel se alinea con Macron frente a Trump y apoya la creación de un ejército europeo

La canciller alemana, Angela Merkel, ha salido este martes en defensa del presidente francés, Emmanuel Macron, en su cruce de declaraciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha reivindicado la creación de un "auténtico" ejército europeo que complemente a la OTAN y demuestre que entre los países europeos "nunca más puede haber guerra".

"Tenemos grandes logros con la Cooperación Permanente Estructurada en Defensa (PESCO). Eso es bueno, pero, y lo digo muy conscientemente por la experiencia de los últimos años, tenemos que seguir trabajando también en la visión de que algún día tengamos un auténtico ejército europeo", ha expresado en su intervención inicial ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

En opinión de la canciller, ya "pertenecen al pasado" aquellos tiempos en los que la UE confiaba en que otros países podían ayudar al bloque comunitario. "Sólo seremos escuchados si defendemos nuestros valores e intereses conjuntamente", lo que implica que Europa tiene que ser capaz "a largo plazo" de actuar en el exterior.

"Un ejército europeo demostraría al mundo que entre los países de Europa nunca más puede haber guerra", ha defendido Merkel, antes de asegurar que no sería un ejército que actúe contra la OTAN, sino más bien al contrario: "Es un buen complemento de la OTAN, nadie quiere echar por la borda una alianza que ha probado su valía", ha matizado.

Merkel ha destacado que el marco de defensa europeo de la actualidad "no es eficiente" porque está fragmentado y ha asegurado que "sería mucho mejor" si los Estados miembros "defienden los mismos valores con un ejército europeo común". "Para mí no es una contradicción", ha apuntado.

Además, la canciller alemana ha señalado que la creación de este cuerpo europeo incluye también el desarrollo común de sistemas armamentísticos en Europa y, "por supuesto", una política común de exportación de armas. "Porque, si no, no podemos permanecer unidos ante el mundo", ha indicado.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!